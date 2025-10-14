為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮災區傳房東趕房客領慰助金》內政部︰修繕、清理復原分開領

    2025/10/14 05:30 記者王錦義／花蓮報導

    花蓮光復洪災後包含政府、慈善機構等發放五萬到三十五萬元不等慰助金，但出現房東、房客爭執誰該領取，有退租許久的房客拿謄本搶先房東領走，也有房東疑似想領取慰助金，要求房客退租、遷出戶口。內政部官員昨在中央協調所例行記者會表示，房東須負責房屋修繕，可領取廿萬元修繕金，家園清理及復原慰助金二案共十五萬元，由房客領取。

    林姓災民投訴，她在中山路二段承租店面，洪災後成為受災戶，店裡包含家具、七個冰箱、做生意食材等，還有契約及證件、存摺都被大水沖走，所幸有大批鏟子超人湧入，她與志工才把兩間店面的一樓清理出來。

    林姓災民表示，她是實際受災戶，生財器具全泡湯，沒想到十月四日慈濟發放五萬元慰助金，其中一戶被房東領走，後續談及房子修繕問題，屋主要求她遷出戶籍，並稱租約到期、不再續租，她懷疑屋主擔心受災戶領走政府慰助金，才要她搬走。

    內政部官員說明，受災戶房屋修復救助金廿萬元，家園清理及復原慰助金二案共十五萬元，「家園支持中央三方案」合計每戶補助卅五萬元，一站式服務成立時已有共識，租客沒有房屋所有權，所以是領十五萬元，房東負責房屋修繕，可領取廿萬元。

