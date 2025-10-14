為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭聽障少女吳苓楷 奪全國馬術冠軍

    2025/10/14 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣聽障少女吳苓楷克服困難，勇奪全國馬術冠軍。（記者游明金攝）

    宜蘭縣聽障少女吳苓楷克服困難，勇奪全國馬術冠軍。（記者游明金攝）

    申請在家自學的高三學生吳苓楷，自小雙耳失聰，平衡感不好，藉由馬術訓練與復健，讓她能挺直在馬背上前進，並對馬術產生興趣；今年參加全國中等學校馬術錦標賽，榮獲「高中組—Youth」冠軍及「高中組—Senior I」亞軍，成績優異；吳苓楷克服種種困難，相信努力就會有好結果。

    失聰平衡感不佳 曾摔到不敢騎

    吳苓楷因先天性原因，雙耳都聽不到聲音，家人一開始不知道，後來阿嬤林亭芳發現苓楷到一歲多了還不會講話，放鞭炮也不會嚇到，懷疑聽力有問題，才帶到醫院檢查，在兩歲半時配戴電子耳協助。

    由於聽力受損造成平衡感不佳，吳苓楷很慢才學會走路，也常摔倒；林亭芳四處打聽，上網查資料，得知藉由馬術復健與訓練，可以增加平衡感。

    吳︰相信努力就會有好結果

    林亭芳說，吳苓楷在幼兒園開始接觸馬術，現在身高僅一五三公分的她，拉著比她高的馬，從剛開始的挫折摔到不敢騎，到越挫越勇突破障礙，更有信心去應對每次的練習與比賽，讓自己與馬變成最佳夥伴，合作無間，看到苓楷可以挺直在馬背上前進，她感到開心與安慰。

    吳苓楷國中時曾獲得「全國中等學校馬術錦標賽」冠軍，而今升上高中，再度大放異彩；她說，一路走來不容易，相信努力一定會有好結果，平時生活中跟馬接觸就是一種交流，就像她的好朋友，馬術最辛苦地方就是摔的過程，找不到感覺就要花時間一直去磨合。

    宜蘭縣政府昨表揚吳苓楷，代理縣長林茂盛期勉她持續努力，未來朝更高層次邁進。

    宜蘭縣聽障少女吳苓楷勇奪全國馬術冠軍，她在比賽場上展現自信英姿。（林亭芳提供）

    宜蘭縣聽障少女吳苓楷勇奪全國馬術冠軍，她在比賽場上展現自信英姿。（林亭芳提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播