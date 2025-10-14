宜蘭聽障少女吳苓楷 奪全國馬術冠軍

宜蘭縣聽障少女吳苓楷克服困難，勇奪全國馬術冠軍。（記者游明金攝）

申請在家自學的高三學生吳苓楷，自小雙耳失聰，平衡感不好，藉由馬術訓練與復健，讓她能挺直在馬背上前進，並對馬術產生興趣；今年參加全國中等學校馬術錦標賽，榮獲「高中組—Youth」冠軍及「高中組—Senior I」亞軍，成績優異；吳苓楷克服種種困難，相信努力就會有好結果。

失聰平衡感不佳 曾摔到不敢騎

吳苓楷因先天性原因，雙耳都聽不到聲音，家人一開始不知道，後來阿嬤林亭芳發現苓楷到一歲多了還不會講話，放鞭炮也不會嚇到，懷疑聽力有問題，才帶到醫院檢查，在兩歲半時配戴電子耳協助。

由於聽力受損造成平衡感不佳，吳苓楷很慢才學會走路，也常摔倒；林亭芳四處打聽，上網查資料，得知藉由馬術復健與訓練，可以增加平衡感。

吳︰相信努力就會有好結果

林亭芳說，吳苓楷在幼兒園開始接觸馬術，現在身高僅一五三公分的她，拉著比她高的馬，從剛開始的挫折摔到不敢騎，到越挫越勇突破障礙，更有信心去應對每次的練習與比賽，讓自己與馬變成最佳夥伴，合作無間，看到苓楷可以挺直在馬背上前進，她感到開心與安慰。

吳苓楷國中時曾獲得「全國中等學校馬術錦標賽」冠軍，而今升上高中，再度大放異彩；她說，一路走來不容易，相信努力一定會有好結果，平時生活中跟馬接觸就是一種交流，就像她的好朋友，馬術最辛苦地方就是摔的過程，找不到感覺就要花時間一直去磨合。

宜蘭縣政府昨表揚吳苓楷，代理縣長林茂盛期勉她持續努力，未來朝更高層次邁進。

宜蘭縣聽障少女吳苓楷勇奪全國馬術冠軍，她在比賽場上展現自信英姿。（林亭芳提供）

