好米銷日增加 湖口農會擴建穀倉

湖口米成功外銷日本。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口米成功外銷日本，五年來共出口五千六百公噸，但是湖口鄉農產加工廠的穀倉空間不足，在中央補助經費下，近日斥資一．六億元擴建，設置冷藏和烘乾設備，預計明年底完工，可增加儲存三千五百公噸米，助益外銷。

斥資1.6億 建置冷藏及烘乾設備

縣府農業處指出，湖口鄉種植水稻面積約一千二百公頃，年產量約六千公噸，湖口鄉農會配合農糧署代收公糧每年達四千五百公噸，主要供應援外、國軍糧食及製酒原料，經由農糧署引薦國際貿易商，通過日本六〇八項農藥殘留檢驗，二〇二〇年首度成功出口三千二百公噸白米和糙米到日本，堪稱台灣農業之光。

湖口米穩定拓展日本市場，去年和今年各再出口一千二百公噸，在日本超市以小包裝米型態銷售，五年來湖口米共計外銷日本五千六百公噸，展現台灣好米的競爭力。

小包裝米超市上架 5年5600公噸

湖口鄉農會總幹事周星江表示，為妥善儲存在地生產的優質米，投資二．二億餘元新建農產加工廠，二〇一七年十一月啟用，採電腦化作業，稻米全程不落地。近年積極推動外銷，糧倉空間已不敷使用，因此在中央補助下，再投入一．六億元擴建，將兩棟倉庫打通，增設可儲存三千二百公噸米的冷藏室，以及四台烘乾設備。

周星江說，中央推動稻米產業全面升級計畫，輔導湖口鄉成立稻米契作集團產區，農民積極參與講習和接受輔導，使湖口鄉水稻通過產銷履歷驗證面積超過四百六十公頃，建立產地品牌形象。

縣長楊文科表示，在日本出現稻米短缺與米價上漲之際，正是台灣擴大稻米外銷日本的機會。出口日本的台灣米需通過嚴格檢驗，證明新竹縣的稻米在食味、碾米調製與品質安全深獲國際認可。

湖口米成功外銷日本，但農產加工廠穀倉空間不足，農會斥資1.6億元擴建。（記者廖雪茹攝）

