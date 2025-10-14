桃市「可負擔宅」 自治條例拚明年完成

桃市研議「可負擔住宅」，首波鎖定航空城安置宅餘屋。（都發局提供）

年輕夫妻且育有小孩家庭優先 首波試行航空城安置住宅餘屋108戶

桃園市政府研議「可負擔住宅」，讓年輕家庭買得起房子，首波納入桃園航空城安置住宅餘屋，並擇定機場捷運A20、A21站及中壢體育園區周邊地區做為推動起點，待「桃園市可負擔住宅出售及管理自治條例」程序完備；市府都市發展局昨於市議會工作報告，不分黨派議員均要求加速推動腳步，都發局長江南志表示，預計年底在府內法規會通過，明年完成法制程序。

請繼續往下閱讀...

議員要求 嚴格監督、避免炒房

市府都發局指出，可負擔住宅將以去商品化及封閉式買賣為核心概念，限制移轉且禁止轉售套利，以繼承為主，必要時可由市府收回；自治條例將明訂銷售對象、價格、貸款年限及限制移轉、市府收回機制等，購屋對象優先鎖定年輕夫妻且育有小孩的家庭，每月家庭合計收入十萬元左右，貸款約占收入的二至三成。

都發局說，首波可負擔住宅鎖定航空城安置宅小坪數餘屋，共有一〇八戶優先試行；另外，桃園市軌道建設周邊整體開發區或都市更新地區，透過容積獎勵廿％，也由建商回捐十％可負擔住宅，公辦都更取回的房舍亦是房源。目前將擇機捷A20、A21站及中壢體育園區周邊地區做為推動起點，估計三到四年內可提供三千戶可負擔住宅。

可負擔住宅政策在議會引起關注，市議員黃崇真表示，桃園市獎勵建商容積率換取可負擔宅為主，以五百坪基地的建案為例，只能釋出約兩戶，擔心出現「僧多粥少」、「看得到吃不到」情形。

市議員凌濤說，除了南桃園，北桃園也是人口移入重點區域，應將中路及捷運綠線G12、G13、G14站周邊都計區納入，並建立嚴格的監督及審查機制，避免炒房。

市議員謝美英表示，目前可負擔住宅規劃以航空城安置宅餘屋最快推出，餘屋數量、坪數及價格，務必要符合民眾需求，同時要求加速自治條例立法時程，超前部署與中央溝通，以利明年如期上路。

都發局：推動起點軌道建設周邊

都發局回應，包含購買及回售機制、房源充足度、買賣價格透明度、整合公共服務設施等，正持續透過跨局處平台蒐集多方意見，讓制度更加完備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法