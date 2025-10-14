為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹南農地地基掏空 先改善中斷水路

    2025/10/14 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南公義里處理農地大坑洞。將先改善中斷水路。（葉忠倫提供）

    竹南公義里處理農地大坑洞。將先改善中斷水路。（葉忠倫提供）

    苗栗縣竹南鎮公義里一處農地，前年五月間被發現一處直徑約五公尺的圓形大坑洞，引起不少民眾關注，更被形容為「天坑」。經縣議員葉忠倫邀集縣府等單位會勘，發現農地附近溝渠持續掏空地基，為避免狀況更惡化，縣府水利處規劃解決附近水路斷裂部分，以利恢復排水。水利處長楊明鐃指出，已請廠商設計書圖，再發包施工。

    葉忠倫表示，出現「天坑」後，竹南鎮公所緊急處理回填並挖設小渠道導水，不過因氣候變遷，近年常有強降雨，令人擔憂可能影響水路灌溉，以及後續是否造成其他地基掏空問題。

    葉忠倫邀集立委陳超明國會辦公室、農業部農田水利署、水土保持署及苗縣府會勘，推斷該處原為野溪的通行水路，但排水系統中段斷裂二十多公尺長，導致排水中斷、無法銜接，一旦雨勢較大，水流容易在排水系統斷裂處回流，甚至進一步掏空地基，導致狀況更嚴重，若不解決，除了失去原有灌溉功能，更有安全隱憂。

    該處農地圓形大坑洞被民眾發現時，被形容為天坑，更說「特斯拉不知道能塞幾輛」，也有民眾見到相關畫面後，甚至說「往地心的入口已經打開」。

