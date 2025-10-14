後龍外埔庄合興宮 王船醮落幕

曾有3艘「王爺船」靠岸的後龍外埔庄，合興宮王船醮落幕，盼讓年輕世代認識在地珍貴文化。（民眾提供）

苗栗縣後龍鎮外埔庄合興宮近日舉辦王船醮，並舉行六年一度的王船祭典，地方熱鬧非凡，王船醮於前天傍晚落幕，合興宮表示，廟方已第五次辦理燒王船科儀，由於外埔庄往昔曾有三艘來自中國福建省的「王爺船」靠岸，合興宮期盼透過舉辦燒王船祭典，延續王爺信仰文化，也讓年輕世代更能藉此認識在地珍貴歷史。

曾有3艘王爺船靠岸 成為在地信仰

合興宮主委朱俊生表示，廟方每次舉辦王船祭前都會擲筊請示王爺，祭典時間也依神意安排。自二〇〇七年首次舉辦王船祭，今年是第五度舉行，後兩次皆相隔六年。

廟方說，紙製王船斥資近兩百萬，委託工匠歷時半年打造，船身寬八尺六、長二十八尺半，十二日在石滬旁焚化。

地方人士指出，外埔庄先後有三艘「王爺船」靠岸，無人帆船上載有王爺神像與各式生活器具；後來根據文史工作者調查，首艘王船於一八六九年來自福建省晉江文興廟，第二艘金慶順號則在一九〇三年靠岸，第三艘「王爺船」靠岸時間為一九〇八年。

因「王爺船」靠岸，外埔合興宮發展為苗栗縣後龍鎮外埔、海埔兩庄共同的信仰中心，更是台灣著名的王船信仰重地，信徒遍布各地，香火鼎盛；合興宮延續王爺信仰文化，也讓年輕世代有機會認識這段在地珍貴歷史。

