基隆馬拉松19日登場 交管改道

基隆城市半程馬拉松十九日登場。圖為好馬長跑協會跑者試跑外木山湖海路畫面。 （記者俞肇福攝）

基隆城市半程馬拉松將於十九日起跑，設有半程馬拉松組廿一公里、勇腳挑戰組九．五公里及健康休閒組三公里等組別，活動人數近四千人；當天重要路段實施交通管制措施，請用路人提前改道。

教育處表示，十九日上午四時卅分至七時卅分，將封閉中正路往車站方向全線、忠一路往車站方向封閉二車道；港西街上午四時卅分至十時卅分全段封閉；中山二路往外木山方向，上午五時至十時分隔島右側車道封閉，中山三、四路往市區方向，上午五時卅分至八時卅分車道縮減，保留一車道通行、中山隧道封閉。

請繼續往下閱讀...

此外，中華路、文化路、文明路往外木山方向，上午五時卅分至九時卅分車道縮減，保留一車道通行；湖海路上午五時卅分至九時卅分，市區到外木山漁港區間採單線雙向管制，過外木山漁港到喵喵咖啡全段禁行管制。

上午四時卅分至十時卅分，計程車及轉運站臨停上下客區將調整至忠一路火車站南站旁的外側車道，轉運站市公車一字頭、二字頭、五字頭取消停靠，包含忠一路孝一路路口站、民治里活動中心站，皆改至仁二路二信循環站搭乘，城隍廟站牌遷移至孝二路八十七號；上午五時至十時中山二路往外木山方向市公車三〇一、三一二及客運一八一三D等路線，站牌調整停靠位置。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法