    首頁 > 生活

    謝國樑駁請假等爭議 鄭文婷批歸咎他人

    2025/10/14 05:30 記者賴筱桐／基隆報導

    基隆市長謝國樑前晚在臉書發文，針對財劃法、休假、公文延宕及新市政大樓案議題提出「四項澄清」，市議員鄭文婷昨天反擊說，謝國樑的發文內容根本不是澄清，而是「又在自我介紹」，把所有爭議都歸咎他人，卻忘了問題都是自己掀起的。

    鄭︰別人代決 事後沒否決？

    謝國樑表示，七到九月趁議會休會及孩子放暑假，帶家人出國旅行三次，連同公務出訪韓國一次，總共出國四次，請假程序都依規定辦理，外界刻意混淆稱出國六次，是不實說法；「因休假而公文延宕導致會議延後」也不是事實，都發處九月十六日接到議會的開會通知單，明訂九月卅日召開會議，並非因市長不在，才從九月廿六日改為卅日。

    鄭文婷質疑，她依法向市府索取市長請假紀錄，至今尚未收到正式回文，何來混淆視聽？謝國樑若不是急著在市府回文前「先聲奪人」，又怎會引爆更多輿論？謝國樑不用睜眼說瞎話，「別人代決的事情，你事後一次都沒有否決過嗎？」藉此證明在謝國樑請假期間，沒有人敢代批公文而造成專案會議延宕。

    謝︰公文流程有代行制度

    謝國樑說，市府公文流程有代行制度，一切依制度行事，且議會針對都發處的開會通知單，根本不會送到市長辦公室，何來市長不在、公文延宕導致會議延後的因果關係？這種操作只能說，「難道選舉又來了嗎？」

