    首頁 > 生活

    公館新路型2週了 上班還是「紅通通」

    2025/10/14 05:30 記者董冠怡／台北報導
    公館圓環新路型啟用已兩週，通勤尖峰車流仍多回堵。（記者董冠怡攝）

    公館圓環新路型啟用已兩週，通勤尖峰車流仍多回堵。（記者董冠怡攝）

    台北市公館圓環九月廿九日起改成正交路型，市長蔣萬安喊出觀察至少二週，昨天邁入第十五天，也是國慶連假過後第一個上班日，從Google Maps來看，往羅斯福路、基隆路口方向均顯示「紅通通」。議員楊植斗認為尖峰時段小塞正常可接受；議員鍾沛君則說，提升安全之後，市府應再祭出積極作為改善車流狀況。交控中心表示，整體車流平穩，羅斯福路公館左轉基隆路的停等車流，比前兩週減少，持續監控因應。

    楊植斗表示，公館圓環拆除後，歷經兩週適應新路型的陣痛期，昨天早上助理開車從景美出發，費時約三至五分鐘通過，車流算是正常表現。不過有民眾反映，可於七點半至八點半測試，也需多留意羅斯福路北往南（公館往景美方向）騎車左轉基隆路，僅有一左轉車道，汽機車爭道造成危險。

    鍾沛君建議提分期改善計畫

    鍾沛君指出，現今路口配置呈現未來五年、十年的狀態，但昨天從Google Maps、路口影像去看，呈現一片紅色甚至回堵，狀況仍不理想，交通局應祭出短、中、長期改善計畫，提升安全之外，讓行車速度、車流更為順暢，建議市長蔣萬安應在尖峰時段多走幾趟，苦民所苦。

    交控中心提到，連假後上班首日，羅斯福路往北方向車流較多，無異常情形，持續監控及疏導因應。

    熱門推播