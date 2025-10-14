北市社區心理諮商門診 30至49歲占近半數

台北市有13個據點提供社區心理諮商門診。圖為信義區社區心理衛生中心的心理諮商室。 （資料照）

台北市衛生局統計，二〇二四年社區心理諮商門診以卅至四十九歲民眾求診最多，占近半數，求診原因包含感情婚姻、親子關係及人際關係，反映三明治世代同時承擔工作、婚姻與家庭照顧等多重角色，容易引發心理壓力等議題。台北市立聯合醫院松德院區精神科醫師賴柔吟指出，越來越多人選擇與人工智慧（AI）談心，但AI只能做為輔助工具，不能取代專業醫師或心理師的評估與治療。

求助感情、親子及人際關係

衛生局統計，二〇二〇至二〇二三年間，廿五至四十四歲青壯世代族群自殺率呈現上升趨勢，去年社區心理諮商門診服務，以卅至四十九歲民眾占比最高，約四十八．三一％，求診原因包含感情婚姻、親子關係及人際關係，反映三明治世代同時承擔多重角色，是家庭「上有老、下有小」的主要照顧者。

心理師建議留時間給自己

衛生局表示，除了青壯世代心理健康支持方案，各社區心理衛生中心聘有心理師、護理師及職能治療師，提供市民心理諮詢、專業性心理諮商及心理健康促進活動，還有十三處「社區心理諮商門診」；臨床心理師王家齊建議，每天留出「me time」，哪怕只有十五分鐘，也是很重要的紓壓方式，並且要適時對外求助、設定界線，避免承擔過多責任。

營養師︰多吃色胺酸食物

營養師夏子雯建議，多曬太陽、規律運動及多攝取多吃富含色胺酸的食物，像是雞蛋、牛奶、起司等乳製品，或香蕉、堅果、豆製品等，可以提升「快樂荷爾蒙」血清素，達到紓壓、助眠效果。

而隨著AI廣泛應用，對於難以啟齒的煩惱，越來越多人選擇與AI談心，賴柔吟指出，AI雖然提供便利、即時的回應，但不能取代現實生活的人際互動；AI也非醫療專業人員，只能做為輔助工具，若有心情鬱悶、情緒低落等，仍要尋求專業醫師或心理師的評估與治療。

