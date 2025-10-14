為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《週五試營運》大巨蛋影城緩降機露台 擺植栽惹議

    2025/10/14 05:30 記者何玉華／台北報導
    消防局會勘後表示，緩降機與植栽間仍有操作空間，符合規範。（北市消防局提供）

    消防局會勘符合操作規範 議員呼籲逃生動線仍應淨空

    「大巨蛋秀泰影城」即將開幕，週五（十七日）將試營運，台北市議員洪婉臻昨在議會指出，四樓設置緩降機的露台擺滿植栽，「逃生要先搬盆栽，先健身嗎？」質疑是否符合逃生規定？台北市長蔣萬安當場要求消防局立即會勘。消防局會勘後表示，露台雖有水泥花台種植植栽，但符合緩降機操作規範。遠雄集團表示，均符合規定，不影響避難逃生動線。洪婉臻事後受訪說，逃生動線應維持淨空，才能避免火災發生時，出現不可預期的意外。

    遠雄︰不影響避難逃生動線

    蔣萬安昨天下午到市議會進行施政報告並備詢，洪婉臻詢問知道「大巨蛋秀泰影城」什麼時候營運嗎？北市府準備好了嗎？蔣萬安答不出時間被說「不及格」。洪婉臻表示，屆時人潮會很多，擔心安全上的問題。隨後秀出大巨蛋商城外牆露台上擺放盆栽的照片，詢問蔣萬安認為這露台是什麼平台「是景觀平台？還是避難平台？」建管處長虞積學強調，絕對不是避難平台，避難平台一定是設在屋頂。看起來也不是陽台，而是外牆凸出來。

    洪婉臻質疑，若是景觀平台，為什麼會有緩降機？緩降機被景觀盆栽淹沒，會不會有安全的疑慮？「逃生要先搬盆栽，先健身嗎？」質疑是否符合逃生規定。一旦災難發生，逃生動線上是否會受阻？市府應該嚴肅看待。蔣萬安當場要求消防局立即去會勘；消防局長莫懷祖也說有違規疑慮，立即請人去會勘並排查、移走。

    消防局︰植栽與緩降機間有距離

    消防局會勘後發現，議員的照片拍攝角度由下往上，看起來盆栽與緩降機相近；消防局第二救災救護大隊大隊長林義承表示，現場植栽的空間與緩降機間有距離，依據《各類場所消防安全設備設置標準》規定，緩降機周圍須保有〇．五平方公尺以上的操作面積，現場符合規範，逃生動線沒有問題。影城棟共設置十一具緩降機，檢查結果均符合規定。

    對於會勘的結果，洪婉臻表示，雖然符合法規規範，但大型影城、商場聚集人潮，萬一發生火警，民眾倉皇逃生，動線上應該維持淨空，否則易生踩踏意外，市府應有所警覺，以防意外發生後，後悔莫及。

    北市議員洪婉臻質疑，大巨蛋秀泰影城的緩降機被植栽淹沒。（洪婉臻辦公室提供）

