國人赴紐西蘭 即起享自動通關

內政部昨表示，紐西蘭政府已開放我國晶片護照旅客出入境時，可使用該國自動查驗通關系統（eGate）。紐西蘭成為繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞，第八個提供我國國人自動通關待遇的國家。

提供自動通關待遇第8國

內政部說明，紐西蘭政府已經開放使用電子入境卡（New Zealand Traveller Online Declaration)，鼓勵前往紐西蘭遊學、洽公或旅行的國人使用eGate，我國旅客只要在搭機前廿四小時內上網填妥入境申報表單，到達目的地後即可直接使用當地快速通關服務，通關便利又快速。

基於平等互惠原則，內政部說，我國刻正研議開放紐西蘭晶片護照持有者入境我國機場時也享有e-Gate待遇，預計十一月底至十二月實施台紐的互惠措施。

內政部補充，台灣與紐西蘭都是共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，每年互訪高達六萬人次，開放互惠使用自動查驗通關系統，將提供兩國人民來往更便利服務，並促進各領域合作交流更密切熱絡。未來將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，使國人出國更便利、有尊嚴，並有助吸引國際觀光客來台。

