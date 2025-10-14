為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東黑心豬腸流市面 石崇良：盤點食品製程化學物質

    2025/10/14 05:30 記者林志怡／台北報導
    屏東「百威食品公司」遭查獲以工業級雙氧水漂白豬腸，且產品流入市面引發民眾不安。（資料照，台北市衛生局提供）

    屏東「百威食品公司」遭查獲以工業級雙氧水漂白豬腸，且產品流入市面引發民眾不安。（資料照，台北市衛生局提供）

    屏東「百威食品公司」遭查獲以工業級雙氧水漂白豬腸，且產品流入市面引發民眾不安，立委痛批涉案業者並未依規定登記，且化學雲沒能管理工業級雙氧水等非關注化學物質，已成食安五環重大漏洞。

    衛福部長石崇良表示，後續將盤點有哪些食品用化學物質有工業級品項。

    國民黨立委廖偉翔質詢提到，政府為管控流入食品製程的化學物質流向，雖設置「化學雲」，至今仍無法克服資料介接問題，要求食安辦等應積極處理，並在一個月內完成調整。行政院食安辦主任許輔回應，本週會與化學署合作，把工業雙氧水等非食品添加物加入第四類，儘速完成跨部會分工，強化食安五環。

    民進黨立委劉建國表示，這次事件因工業用雙氧水並非關注化學物質，食藥署也無法管理業者進了多少不合乎常理的原料；許輔表示，百威公司沒有登錄為食品業者，並認為自己應屬農方管理，但其行為包括食品分切處理，未來會由農、衛雙方共同管理。

    國民黨立委葉元之則要求，衛福部應盤點哪些化學添加物應被納入化學雲管理範圍，並向環境部提出建議；石崇良說明，雙氧水並不在化學雲登錄項目中，食品級雙氧水可以用，工業用雙氧水也可能被摻入，後續會盤點有哪些食品用化學物質有工業級品項。

    另多位立委質疑，食藥署六月就接獲民眾檢舉，十月才下架封存，致許多黑心商品被民眾吃下肚。對此，石崇良強調，國人健康是首要考量，已要求食藥署針對這次案件進行檢討，重新調整標準程序，避免因為移送檢調，導致行政作為也被延緩。

