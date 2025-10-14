為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    長榮空姐抱病執勤返台離世 勞檢調查釐清／長榮航空深表哀悼與不捨 將全力協助家屬

    2025/10/14 05:30 記者蔡昀容、李靚慧、李容萍、鄭淑婷／綜合報導
    長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院離世，桃市府勞動檢查處前往長榮航空內部進行調查。（桃市府勞檢處提供）

    長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院離世，桃市府勞動檢查處前往長榮航空內部進行調查。（桃市府勞檢處提供）

    長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院離世。勞動部昨與桃園市勞動局前往勞檢，並聯繫民航局了解是否符合飛航安全相關規範；長榮航空表示，對於同仁離世深表哀悼與不捨，將盡速調查釐清情況，並協助家屬處理相關事宜。

    座艙長聲明有持續關心

    孫姓空服員執勤米蘭航班，去程即感不適，九月廿五日返台後就醫，十月十日離世。內部員工質疑，座艙長未即時協助就醫，未盡主管責任；網傳座艙長聲明則稱過程中持續關心並安排休息，對不實指控保留法律追訴權。

    民航局：報告未提組員生病

    民航局飛航標準組組長王富民表示，依據航空器飛航作業管理規則，會不定期檢查航空公司，每次檢查方式不同，重點在於確認是否依規定派遣。另檢視組員報告，座艙長未提及機上空服組員生病等異常事宜，民航局會持續積極調查長榮航空處理情形。

    工會要求訪談當班人員

    長榮航空企業工會及桃園市空服員職業工會都發聲譴責，認為報告未載明同仁病況，顯示機上應變程序有重大疏失，要求公司嚴正處理。

    職業工會秘書長周聖凱指出，長榮請假制度嚴格，恐影響升遷與選班，導致員工不敢請假，呼籲公司人性化檢討排班制度。他也表示，長榮與座艙長說法與目前空服員公開資訊不一致，工會要求勞檢訪談當班人員，並讓家屬參與釐清真相。

    長榮航空回應，該員住院期間公司持續關懷，對同仁離世深表哀悼，將全力協助家屬處理相關事宜，並儘速釐清情況。

    桃園市政府勞動檢查處昨派員調查，孫員近半年平均每月約七十五小時飛行時數，請假記錄尚符合勞動基準法規定，後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。

    勞檢處指出，長榮航空近三年因違反勞動基準法超時規定共有七次、合計裁罰二九五萬元；此案是否涉及過勞或職業疾病認定，將諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

    勞動部則強調，若經確認長榮航空確有管理疏失，除依法開罰，由於長榮航空過去多次違反勞動法令，未來將加強勞檢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播