長榮空姐抱病執勤返台離世 勞檢調查釐清／長榮航空深表哀悼與不捨 將全力協助家屬

長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院離世，桃市府勞動檢查處前往長榮航空內部進行調查。（桃市府勞檢處提供）

長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院離世。勞動部昨與桃園市勞動局前往勞檢，並聯繫民航局了解是否符合飛航安全相關規範；長榮航空表示，對於同仁離世深表哀悼與不捨，將盡速調查釐清情況，並協助家屬處理相關事宜。

座艙長聲明有持續關心

孫姓空服員執勤米蘭航班，去程即感不適，九月廿五日返台後就醫，十月十日離世。內部員工質疑，座艙長未即時協助就醫，未盡主管責任；網傳座艙長聲明則稱過程中持續關心並安排休息，對不實指控保留法律追訴權。

民航局：報告未提組員生病

民航局飛航標準組組長王富民表示，依據航空器飛航作業管理規則，會不定期檢查航空公司，每次檢查方式不同，重點在於確認是否依規定派遣。另檢視組員報告，座艙長未提及機上空服組員生病等異常事宜，民航局會持續積極調查長榮航空處理情形。

工會要求訪談當班人員

長榮航空企業工會及桃園市空服員職業工會都發聲譴責，認為報告未載明同仁病況，顯示機上應變程序有重大疏失，要求公司嚴正處理。

職業工會秘書長周聖凱指出，長榮請假制度嚴格，恐影響升遷與選班，導致員工不敢請假，呼籲公司人性化檢討排班制度。他也表示，長榮與座艙長說法與目前空服員公開資訊不一致，工會要求勞檢訪談當班人員，並讓家屬參與釐清真相。

長榮航空回應，該員住院期間公司持續關懷，對同仁離世深表哀悼，將全力協助家屬處理相關事宜，並儘速釐清情況。

桃園市政府勞動檢查處昨派員調查，孫員近半年平均每月約七十五小時飛行時數，請假記錄尚符合勞動基準法規定，後續將訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。

勞檢處指出，長榮航空近三年因違反勞動基準法超時規定共有七次、合計裁罰二九五萬元；此案是否涉及過勞或職業疾病認定，將諮詢家屬意願後，再進行後續職業疾病調查。

勞動部則強調，若經確認長榮航空確有管理疏失，除依法開罰，由於長榮航空過去多次違反勞動法令，未來將加強勞檢。

