    首頁 > 生活

    光復2校重建經費逾3億 教長允快速到位

    2025/10/14 05:30 記者王錦義、洪臣宏、林曉雲／綜合報導
    教育部長鄭英耀（中）昨再前往花蓮光復商工關注復原狀況，並感謝校長陳德明（左）與團隊的努力，讓師生安心上課。（教育部提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，受重創的光復商工及光復國中，兩校重建經費初估約三億元以上；教育部長鄭英耀昨強調，將從速從簡讓經費快速到位，協助學校最快時間內重建。

    鄭英耀說，光復國中初步提出一億左右整建經費；光復商工校區基礎設施如變電站、消防設施等，全部都泡湯毀損，學校評估災損為二億元。

    光復商工自十月七日起採「教師在校、學生線上教學」模式，昨日正式恢復實體上課。

    內政部昨啟動備役替代役勤務召集機制，將分二梯次，召集二百四十人投入災區重建，第一梯次昨天報到，扣除出國、本身是災民等替代役男，共有九十六人投入重建家園。

    環境部長彭啓明昨表示，目前光復鄉主要排水系統清淤已完成約廿五公里，整體暢通率達八成以上，預計在二天內就能恢復正常。

    此外，花蓮縣議會無黨聯盟昨在議長張峻帶領下，逐戶發放來自各界捐助的善款與物資，每受災戶六千元現金，還有電鍋、電風扇、米和食物，罹難者家庭則是五萬的慰問金。

