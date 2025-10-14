因應複合型災難 應速設專責災防單位

花蓮923洪災造成光復許多農田仍被淤沙掩埋。（記者王錦義攝）

記者游太郎／特稿

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉十九人罹難、五人失聯、上百人受傷，迄今仍維持紅色警戒，但中央及花蓮縣政府對新版撤離計畫仍無共識，堰塞湖潰流的威脅未解，災民都急到哭了！面對持續不斷的複合型災難，現行機制能否因應？成立專責的災害防制單位刻不容緩，尤其是天災不斷的花蓮，萬事莫如防災急！

擔任中央前進協調所總協調官的政委季連成，對於新版撤離計畫念茲在茲，不斷施加壓力要求縣府儘快提出，縣府也非置身事外，但包括重災區的光復鄉及被劃入災區的鳳林鎮、萬榮鄉，不斷強調沒有能力執行大規模撤離，看在中央眼裡，縣府喊難叫苦，就是把未來可能肇災的責任甩鍋，中央與地方忙了一個多星期，結論竟是能力不足「卡關」，讓災民看在眼裡情何以堪！也為未來擔心不已！



依災防法的規範，從這次造成的堰塞湖潰流災難，已證明難以應付未來不可期的各種複合型災害，不再只是單純的風災、水災，各級政府的災害應變中心已無能力充分應付；花蓮縣這幾年來災害不斷，理應有一套完善的應變機制，但事實證明根本是心有餘而力不足，問題就是未脫離舊思維，著眼的都是如何救災，缺乏靈活專業的防災機制，更遑論細膩有效率的上下橫向連繫體系。

防災的專業建立刻不容緩，以這次堰塞湖潰流的慘痛教訓，負責的單位從上游的林保署、掌管河川的水利署、負責撤離的地方各級政府，或多或少均有責任，但中間的連繫、應變及指揮如何統合？災後最重要的是亡羊補牢，花蓮縣政府現階段最重要就是建立防災及撤離計畫，但沒有專責機制如何統籌中央及各鄉鎮市等有限資源？現在正是建立防災專責單位的最佳時機，不只是季政委擔心，花蓮縣民更是焦急等待！

