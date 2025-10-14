「國軍是協助支援 有碰過中央要幫你想企劃的？」／撤離計畫卡縣府 季連成動怒

花縣府新版撤離計畫卡關，行研處指鄉鎮公所量能不足要求中央協助，前進協調所總協調官季連成（左）要求縣府應以全縣的量能來思考。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒四項指標中，疏濬、堤防加固及流量穩定都已達標，剩下關鍵的撤離計畫待地方核定，但花縣府新版的撤離計畫卻卡關，縣府以鄉鎮公所量能不足要求中央「主動」協助，讓中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成動怒，痛罵「國軍支援是協助支援，有碰過中央要幫你想企劃的嗎？」

縣府：3鄉鎮無力撤離8000多人

花蓮縣政府昨在前進協調所叫苦，指三個鄉鎮撤離人數多達八千多人，不是鄉鎮公所可負擔，希望中央依據災防法由中央主動協助，季連成覺得不可思議，要縣府以「全縣的能量、資源來盤點」，不是只用鄉鎮層級思考。

季：資源盤整不能只看鄉鎮

季連成說，花蓮縣的資源很豐富，一個縣的量能會不夠嗎？資源的盤點縣府一定要全面思考，而不是只看光復鄉，全縣盤點後不足的部份，中央可以協助找其他縣市幫忙，部隊也可以支援，縣市政府手上有多少籌碼跟資源要全部投入，只要保留就會不夠。

花縣府行研處長陳建村說，災防法規範已難以應付堰塞湖潰流的災害，目前是用更嚴重的情況去設想撤離計畫，以撤離三鄉鎮八千多人的目標去研擬，過去水災指引的垂直避難，目前持保留態度不考慮納入，初步盤點光復鄉內安全處所約十處，約可收容一三三四人，鄉內無論是撤離的能量、人力都嚴重不足。

花縣府指出，新版撤離計畫保全聚落包括光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮十二村里，警戒區共一八三七門牌數，總人數八五二四人；其中優先撤離區共八十六個門牌數，共一四七人，包含長者、幼童、身障者、長照對象及老人之家住民。

針對新版撤離計畫卡關，民進黨立委邱議瑩指出，花蓮縣府恐拉不下臉簽核，認為中央應該要強制介入。

內政部：強制撤離由地方執行

此外，國民黨團總召傅崐萁昨在立院質詢時，針對撤離工作責任問題，頻頻怒嗆內政部長劉世芳等政府官員，並引述「災害防救法」第十條強調，所有撤離工作是由鄉鎮市區各公所負責，中央不該天天栽贓花蓮縣政府。

劉世芳則強調，強制撤離是由地方政府，包括花蓮縣政府與三個鄉鎮公所執行，再由國軍等單位協助；經濟部水利署副署長黃宏莆也重申，疏散及撤離作業，都是依照「災害防救法」由縣市政府與鄉鎮公所來主導。

