    雲林布袋戲劇本徵件 延至11/15

    2025/10/13 05:30 記者李文德／雲林報導
    藝師認為，如何讓「偶劇」來詮釋劇情細節，與「人劇」有所區別，考驗編劇功力。（記者李文德攝）

    雲林縣政府今年六月啟動布袋戲傳習中心旗艦計畫，首波劇本創作徵件祭出總獎金六十五萬元。文觀處長陳璧君指出，現已收到近十件，考量劇本撰寫時間，延長收件至十一月十五日，預計年底啟動劇團徵選。

    陳璧君指出，今年推動劇本創作、旗艦節目製作及經典劇目巡演等三大旗艦計畫，劇本創作徵件廣邀全國優秀創作者參與，經評審委員選出五件優質腳本，因布袋戲腳本撰寫難度高，現僅收到近十件，考量編劇撰寫時間，原定十月十五日的截止日期延長一個月，同時積極與戲曲學院聯繫，盼能有優秀人才投件。

    陳璧君表示，五件劇本甄選後，預計年底團隊徵選，分為「旗艦節目製作暨巡演」及「經典劇目巡演」，前者廣邀全國布袋戲團以「試鏡」方式，由評審委員篩選五團製作演出獲獎劇本，每團最高補助一二八萬元；後者，各劇團可將曾經演出的經典劇本重新演繹，由委員篩選出五組，最高可補助五十二萬元，得同時報名。

    藝師認為，目前鮮少布袋戲編劇，且缺乏專門教學管道，甚至熟悉掌中戲且熟悉台語文人才不多，加上要以「偶」詮釋劇情考驗編劇功力，都可能是偶戲腳本難產原因。

