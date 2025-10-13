賞黃頭鷺遊客增 古坑樟湖村將設景觀台

雲林縣古坑鄉樟湖村每年九、十月都能看見黃頭鷺南遷奇景，常有大批遊客將車輛停在縣道一四九線廿二公里處路肩，恐有安全疑慮。農村水保署南投分署預計投入千萬元經費，新建長五十公尺景觀平台，預計本月底發包動工。

樟湖社區發展協會理事長林啟顯表示，黃頭鷺從樟湖山區飛越，平均每年都有數十萬隻黃頭鷺造訪，由於最適合的賞鳥點就位於縣道一四九線，原有鷺鷥觀景台範圍較小，近年遊客暴增，許多車輛會停在兩旁道路架設相機，難免會造成交通壅塞無法通行，恐提高用路人及遊客安全風險，地方盼增加觀景空間。

農村水保署南投分署長傅桂霖指出，為回應當地民眾需求，啟動「樟湖村景觀平台環境改善工程」，規劃設置長五十公尺、寬四公尺鋼構多功能觀景平台。

平台環境改善另包含無障礙步道、景觀欄杆及PC鋪面，估計工程總經費約一千萬元，雲林縣府也提供三處約九三七坪土地，預計十月底前發包，明年五月完工。

縣府交工局長汪令堯表示，配合「古坑鄉樟湖村景觀平台環境改善工程」，已投入九百萬元進行路面側溝加蓋增路肩寬度至約兩公尺，景觀平台完成後，將再調整車道線及車肩寬，提升行車安全及順暢交通。

