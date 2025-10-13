雲嘉南環教遊程 多元有深度

記者楊金城／專題報導

雲嘉南濱海國家風景區的自然、人文、鹽業、宗教等觀光資源豐富，不只推展自行車結合賞鳥、生態之旅、體驗活動，甚至也能加入環境教育，開發各式小旅行遊程也讓遊客感受「內行看門道」，享受深度旅遊的樂趣。

雲嘉南濱海國家風景區管理處成立雲嘉南鹽田及濕地環境教育中心後，開發出四大特色環境教育課程「遊程」，涵蓋鹽業文化、濕地生態與候鳥遷徙等議題，同樣推廣以騎自行車的方式深入濕地與鹽田。

請繼續往下閱讀...

有趣的環境教育遊程，包括「風光鹽生」探討台灣鹽業發展史，認識傳統製鹽技術、「滄海桑田」了解鹽田轉變為濕地的過程，探討生態環境的變遷、「黑琵HAPPY用餐趣」介紹黑面琵鷺的遷徙行為，探索濕地生態的重要性、「白金騎遇．飛羽樂章」走訪候鳥與濕地植物、鹽田，體驗鹽雕DIY、品嘗鹽鹵豆花。

此外，雲嘉南管理處試辦「雲嘉南濱海地景走讀小旅行」，帶遊客「讀景」了解自然地形、生態、人文景觀等地景特色、成因和地景故事，年底更將出版「雲嘉南濱海地景走讀小旅行」旅遊書。

像七股潟湖就是四百年前「台江內海」的遺跡，北門潟湖是昔日「倒風內海」遺跡，如今已成為台南蚵主要養殖區，北門井仔腳瓦盤鹽田有二〇七年歷史，因曬鹽的結晶池鋪設瓦片得名，及將軍青鯤鯓特殊的扇形鹽田，七股國聖港燈塔所在的頂頭額沙洲因漂沙形成沙丘如台版撒哈拉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法