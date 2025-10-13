為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    賞鳥、鐵馬遊 雲嘉南濱海拚觀光

    2025/10/13 05:30
    台南七股國聖港燈塔所在的頂頭額沙洲，因漂沙形成沙丘如台版撒哈拉。（記者楊金城攝）

    台南七股國聖港燈塔所在的頂頭額沙洲，因漂沙形成沙丘如台版撒哈拉。（記者楊金城攝）

    濕地生態豐富候鳥多 適合賞鳥生態遊 結合自行車輕旅行 遊程受歡迎

    記者楊金城／專題報導

    台灣為世界九大候鳥遷徙路線之一，可觀察到全球十五分之一鳥種，擁有豐富濕地生態的雲嘉南濱海地區，發展賞鳥活動成為濱海觀光特色活動，加入鐵馬輕旅行，觀光潛力看漲。

    探索自然人文 行銷地方產業

    雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能指出，區內有潟湖、沙洲、河口、紅樹林、鹽田、魚塭等濕地，孕育候鳥和自然生態豐富，也有鹽業歷史、人文、宗教等地景，結合低碳旅遊的鐵馬輕旅行，管理處推動的遊程不只讓國內外遊客知道去哪裡玩，更重要是知道生態旅遊的好玩有趣在哪裡，提振雲嘉南濱海觀光。

    12月辦觀鳥馬拉松 60隊參賽

    每年十月起是雲嘉南濱海賞鳥季，冬候鳥有小鷿鷈、蒼鷺、反嘴鴴、田鷸、黑面琵鷺、跳鴴、黑腹燕鷗、雁鴨科等，國際觀鳥馬拉松將在十二月六、七日舉行，吸引國內、外六十支隊伍參賽，到明年三月賞鳥季結束前，雲嘉南管理處也會舉辦賞鳥小遊行、賞鳥解說活動，推動賞鳥生態旅遊。

    自行車活動是觀光署今年重點推展活動，在雲嘉南濱海結合生態旅遊，舉辦「白金騎跡」濕地鹽雕自行車輕旅行，帶領民眾騎行走訪台南北門鹽業文化、濕地生態和賞鳥，也有「白金騎跡」雲嘉南自主認證集章活動至十一月卅日。

    雲嘉南管理處推多項自行車活動

    雲嘉南「白金騎跡」還舉辦四大自行車系列活動，包括九月「極西騎跡61追光自行車活動」、十月「台江文化美食小旅行」、十一月一日「浪漫雙教堂幸福連線自行車活動」，串聯台南北門水晶教堂與嘉義布袋高跟鞋教堂；十一月二日「喔熊biking Go雲林濱海小鎮騎旅趣」。

    鐵馬輕旅行結合賞鳥、鹽田文化與生態導覽，希望讓遊客透過自行車騎行方式，深入探索雲嘉南的自然與人文之美，不僅可提升對生態的認識和生態保育概念，更透過文化導覽與互動體驗，帶動地方觀光發展，參加過鐵馬輕旅行的遊客稱讚不已。

    台南、嘉義濕地可賞黑面琵鷺。（台南市生態保育學會提供）

    台南、嘉義濕地可賞黑面琵鷺。（台南市生態保育學會提供）

