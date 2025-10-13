彰化市小西商圈 連假「行人優先」獲好評

彰化市陳稜路在雙十連假進行「行人優先」示範區，小朋友進行街道畫畫實驗行動。（記者劉曉欣攝）

好好逛！彰化市「美食第一街」小西商圈，在雙十連假配合高賓閣變身台灣設計展的展館，同步在陳稜路試辦「行人優先區」。彰化市長林世賢表示，這是友善街道對話的開始，未來將用更圓融方式來規劃相關設施，成為小西商圈的觀光特色。

林世賢指出，這次選定在小西商圈的彰化市陳稜路，作為全市第一個示範區，是市公所整合內政部國土署推動「永續提升人行安全計畫」政策，劃出彩繪區塊，讓車道有曲折感，進而邀請民眾一起在彩繪區進行布置與提案，透過街道實驗活動，讓民眾組隊提出「行人優先區」的願景，並把提案想法畫在路面上。

他說，有人希望能夠打造野餐空間，或是發揮在地美食特色，也有人設計兒童遊戲場，這些提案與繪畫將與設計展，一起展到本月廿六日。

雙十連假大批遊客到訪陳稜路，發現車輛可進入「行人優先區」，但必須降速到時速廿公里以下，都覺得真是太讚了，以往因車輛任意違停，造成車輛會車困難而常塞車，這次實驗活動中，機車與汽車都減速行駛，讓遊客更好逛、也更好買。

林世賢強調，行人優先的友善街區是普世價值與趨勢，選定陳稜路小西商圈來試辦，主打美食與古蹟，讓小西商圈再現風華。

