南投公共運輸市占率 全國墊底

南投公共運輸不普及，在運具次數之公共運輸市占率全國墊底。（記者張協昇攝）

交通部統計去年全國運具次數之公共運輸市占率，南投縣以三．三％墊底，彰化縣三．四％倒數第二，南投縣議員沈夙崢在議會提案，要求縣府檢討縣內公共運輸規劃情形，提出具體方案增加公共運輸網絡覆蓋率，提升民眾搭乘公車意願。

全國平均15.2％ 南投僅3.3％

南投縣是全國唯一不靠海縣市，不但沒有港口、機場、台鐵與高鐵，公路運輸也不發達，交通不便問題常為民眾詬病。根據交通部針對二〇二四年民眾日常使用運具狀況調查報告顯示，在運具次數之公共運輸市占率項目，全國平均值為十五．二％，即民眾使用各種運具每百次中，約十五．二次為公共運輸，以北市三八．三％最高，倒數二名為彰化縣三．四％及南投縣三．三％。

投縣府︰幸福巴士 明年全縣完成建置

沈夙崢表示，南投公路客運班車次數少，民眾搭乘意願低，造成公共運輸不便惡性循環，縣府應增加誘因、提升縣民搭乘公車意願。

南投縣政府表示，南投縣幅員遼闊又多山，公車不易到達，民眾出入大都以機車或自用車代步，搭乘公車人數少，業者經營路線須考慮營運成本，公路運輸系統確實不普及。但近幾年來縣府積極建置幸福巴士，全縣已有七個鄉鎮建置，去年九月在竹山、名間、鹿谷啟動的幸福巴士，截至今年六月已服務約四．七萬人次，改善偏鄉交通不便問題，預計明年全縣各鄉鎮市都會建置幸福巴士。

彰化倒數第二 強化轉運、增公共自行車

彰化縣政府則說，縣府將持續推動轉運站建設，讓公共自行車更加普及，讓公車路線與幸福巴士都能合理化提升服務，讓全縣的公共運輸可以達到安全、效率與綠色化。

