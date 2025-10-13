台中文心森林公園連假湧人潮 沒留髒亂

「2025搖滾台中」於文心森林公園舉辦，搖滾客配合垃圾分類。（記者黃旭磊攝）

台中文心森林公園於雙十連假期間，接連舉辦晚會、「二〇二五搖滾台中」音樂祭，市府估計，共吸引十多萬人次進公園歡聚，由「搖滾台中」團隊及環保局清運垃圾，當地惠中里長沈呈融說，沒聽到里民抱怨髒亂，周遭居民則稱「Rocker（搖滾客）」水準高，垃圾不落地還會分類，晚上運動幾乎看不到垃圾。

台中市環保局統計，晚會共清運近一公噸垃圾及回收量，至於搖滾台中垃圾量需待今天週一進焚化爐再計算。

晚會散場後，環保局迅速派員清運垃圾，到凌晨，周遭步道及草坪幾乎恢復原狀，民進黨南屯區市議員何文海說，南屯已具備舉辦大型國家晚會能量，沒聽到居民抱怨垃圾問題。

本報記者昨天下午觀察，會場與日本富士搖滾音樂祭合作，舞台周遭有工作人員協助垃圾分類，除文心路捷運出口周遭、惠文路全家對面步道，有散落酒瓶、零食袋，公園內少數塑膠袋，整體還算乾淨。

台中市環保局表示，「搖滾台中」落實綠色音樂節理念，推行垃圾分類與減塑行動，讓音樂與永續並行。

