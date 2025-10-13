台中街友失序 裸行、傷人、推人落軌

記者許國楨／專題報導

台中火車站及周邊爆發多起街友脫序行為，從持刀劃頸、全裸遊蕩、互毆到近期駭人聽聞的推人落軌等事件，民眾直呼「城市門面失控」、「一出站就看到街友盤據太可怕」，接連離譜行徑讓人憂心中部門戶治安亮紅燈，也凸顯街友安置與公共空間管理的長期難題。

街友衍生治安狀況層出不窮，曾有街友因嫉妒同伴「伙食比較好」，竟趁對方熟睡時持美工刀劃頸、刺肩，導致對方重傷送醫，另也有街友疑精神恍惚，全裸遊蕩，遭民眾拍下上傳網路，引發輿論譁然。

請繼續往下閱讀...

此外，也曾發生四名街友為搶報紙起爭執，爆發互毆，甚至持酒瓶、剪刀叫囂，嚇壞乘客，前兩年一處診所更發生駭人聽聞砍人案，一名鍾姓診所總務在門口遭街友手持美工刀攻擊，臉部當場被利刃劃開，瞬間皮開肉綻、湧出的鮮血染紅白袍，幸鍾男送醫後並無生命危險。

而最近一起則發生在本月六日下午，三十九歲陳姓街友無票闖入台鐵五權站被站務員攔下，竟情緒失控將對方推下鐵軌，所幸站務員受傷後自行爬回月台，未釀成重大悲劇，陳也被依殺人未遂罪移送地檢署聲押禁見獲准；民眾說，火車站交通便捷、遮蔽處多，長年成為街友聚集熱點，儘管多數並無惡意，但行為失序造成民眾不安，更是社政和警政必須正視的課題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法