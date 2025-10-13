台中火車站街友亂象 民代促整頓

台中火車站街友席地而睡。（記者許國楨攝）

睡墊、帳篷、雜物堆置 頻傳脫序行為 衍生治安疑慮

記者許國楨、黃旭磊／專題報導

台中火車站及周邊街友亂象叢生，不僅頻傳脫序衍生治安問題，現場更可見堆置睡墊、帳篷、腳踏車與雜物，門面崩壞宛如「第三世界」，民眾批評這裡早已不是門戶地標，民代則痛斥市府長期放任，導致治安與市容雙重崩壞，要求立即整頓。

市府︰每日清潔、定時巡邏 社工關懷

經實地走訪發現，在車站前廣場及連通走道間，不少街友以紙板、睡墊鋪地，堆滿衣物、塑膠袋，部分甚至搭起簡易帳篷，旁邊擺著腳踏車與生活雜物，成為臨時棲身之所，炎熱天氣下，現場仍可見有街友赤裸上身席地而坐，周邊空氣瀰漫濃烈異味，民眾經過皆掩鼻快步離開。

門戶地標市容崩壞 宛如「第三世界」

民進黨台中市議員黃守達指出，過去中區曾發生診所醫護人員遭街友持刀傷害案件，顯示舊城區公共安全早已逼近臨界點，盧秀燕市府長期對街友問題被動因應，未能有效整合相關單位，缺乏系統性風險評估，使周邊環境治安與衛生日益惡化，若持續推諉不拿出積極作為，不僅難防堵下一起悲劇發生，更嚴重拖累舊城整體發展。

議員建議推動友善專區 實施以工代賑

同黨市議員陳雅惠也痛批市府對街友問題長期放任，導致火車站周邊成為「市民不敢靠近的門戶地雷區」，街友隨地便溺、垃圾堆積、涉及刑案等失序現象嚴重影響市容與治安，市府不能再以「勸離」或「掃一次就好」態度敷衍，應立即啟動跨局處合作機制，設置「街友友善專區」並推動「以工代賑」讓街友參與公共清潔、以工換現金，重建生活節奏，才能真正解決問題、恢復城市尊嚴。

市府社會局表示，台鐵台中站目前由交通局邀集環保局、警察局、社會局及台鐵等相關單位每日會勘，清潔場地與維護秩序，車站也設有巡邏箱，鄰近派出所定時巡邏，取締乞討或脫序行為，但由於街友習慣移動居處，為避免佇留衍生佔用空間、環境髒亂及治安疑慮等問題，將持續由社工街區關懷。

台中火車站街友搭起簡易帳篷，旁邊堆置眾多生活雜物，影響市容。（記者許國楨攝）

