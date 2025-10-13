台鐵房舍無照 內灣青銀共創「好客品客」品牌恐消失

內灣「好客品客希望工場」拆除後全部移至合興車站，圖為設於車廂內的虎帽金工。（記者廖雪茹攝）

新竹縣九讚頭文化協會承租台鐵內灣車站宿舍，廿多年前在內灣老街建立「好客品客希望工場」文創園區，結合青年返鄉與銀髮族第二春，打造「台灣水色」、「虎帽金工」、「舊事生活」、「土旺書屋」等品牌，「青銀共創」的示範模式並拓展到合興車站；沒想到去年台鐵公司先後告知房舍無照被監察院糾正，兩處被迫終止租約並「拆屋還地」，多年心血付諸流水。

九讚頭文化協會總幹事鄭雅純表示，「好客品客」是協會透過橫山鄉公所向台鐵公司承租，投入龐大的資金和精力，自力經營了廿多年，連同合興車站共僱用十名員工，加上竹東車站東側租用的「舊事生活」餐飲，聯合行銷營運，希望帶動內灣支線的觀光；不過，去年被通知內灣房舍無使照不得經營，無奈拆除所有設備裝置後返還台鐵公司。

鄭雅純說，拆除設備去年全部移至合興車站，去年十二月底與竹縣府交旅處續約後，再投入資金建設，打算展開「第二段愛情」；沒想到，今年三月卻再被通知合興車站的房舍也無使照。原本交旅處告知會設法取得使照，但最後還是決定終止租約，協會被迫在這個月緊急拆光站區所有設施，恢復原狀，加上竹東站餐飲也因故停止，一切回歸原點。

