內灣合興車站房舍無照遭糾正 台鐵終止租約

台鐵內灣支線合興車站流傳一段浪漫的愛情故事，因而有「愛情車站」美名。（記者廖雪茹攝）

「愛情車站」告吹！ 竹縣府簽約認養 委託九讚頭文化協會經營

台鐵內灣支線合興車站流傳一段浪漫的愛情故事，因而有「愛情車站」美名，也是內灣旅遊知名景點。新竹縣政府交通旅遊處二〇一九年與國營台灣鐵路公司簽約認養合興車站，再委由九讚頭文化協會以愛情意象經營管理，並作為新竹縣旅遊服務中心，且獲中央補助去年再改造站區；然而，車站房舍因未具使用執照遭監察院糾正，台鐵對此OT再利用案緊急喊卡，終止租約。

請繼續往下閱讀...

官民提案 爭取登錄歷史建築

客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中、行政院青年諮詢委員蔡朝翔及竹東閒人工作室詹益承，共同向縣府文化局提報，建議將擁七十五年歷史的內灣線合興車站及作業室，登錄為歷史建築保存，期許未來能合法使用。

縣府交旅處長陳盈州證實，為提升內灣風景區及內灣線沿線觀光，縣府約在二〇一九年向台鐵公司簽約，租用內灣線合興車站，再委由新竹縣九讚頭文化協會經營管理，並投入上千萬整理環境，二〇二二年更作為竹縣旅遊服務中心。但因該站區四間房舍無使照遭監察院糾正，台鐵公司不得再使用。

交旅處︰與協會合約到今年底

陳盈州說明，去年底縣府原訂向台鐵續約五年，在評估請照不易及整體效益後，決定撤出合興車站，向台鐵協調改為租約一年，與九讚頭協會的委託經營合約也到今年底為止。

至於前年縣府爭取觀光署「桃竹苗山線—唐山移民文化旅遊帶」經費，投入四千九百萬改造合興車站及周邊的卸礦場和愛情森林公園，推廣觀光。陳盈州說，站區範圍將交還台鐵，縣府對周邊建設仍會持續維管。

九讚頭文化協會以重塑愛情意象經營合興站區，成為內灣線必遊的知名景點。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法