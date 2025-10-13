斥資10億原民文創園區頻漏水 桃市府：全修復

位於桃園市青埔地區的「KIRI國際原住民族文創園區」，為全台規模最大的原住民族文創園區。（記者鄭淑婷攝）

去年8/1開幕 漏水不斷遊客少 原民局︰改善66處 跨局處規劃提升營運

斥資十．八億元打造、位於桃園市青埔地區的「KIRI國際原住民族文創園區」去年八月一日開幕，卻大小漏水問題不斷，且園區平日人流冷清宛如「孤島」。桃園市政府原民局長Panay Mulu表示，六十六處漏水點已全數修復並解除列管，同時成立營運督導平台，透過跨局處規劃營運方向；市府工務局長汪在宙強調，近期二次颱風來襲，都未再發生漏水情況，將持續監測。

全台規模最大 店家慘澹經營

「KIRI」為全台規模最大的原住民族文創園區，經費由桃園市府編列及原住民族委員會補助，但去年風光開幕以來，到訪的遊客並不多，加上大小漏水問題不斷，店家慘澹經營；議員楊進福表示，KIRI營運以來每逢大雨就漏水，廠商苦不堪言；區內店家說，每逢大雨、颱風就要擔心陳列商品受損，雖然周邊有陽光劇場、橫山書法藝術中心、華泰名品城等景點，人潮卻無法串接。遊客則說，KIRI園區與陽光劇場占地廣大，動線指示不清，且一旁仍有工區，沒有活動不太會特地造訪。

店家︰無法串接周邊景點人潮

桃市府新建工程處表示，今年六月起每週定期邀集各單位現勘追蹤漏水改善進度，由副市長王明鉅每月召開追蹤會議，相關缺失已於九月三日完成改善，施作工項包含外牆磚拆除窗框嵌縫重新確認抓漏、因環境位置潑雨處增做玻璃隔屏擋雨、機房空調排風口處潑雨處增設鵝頸等，今年經歷二次颱風及大雨，已無再發生滲漏情形。

原民局表示，KIRI除了是商品展售場域，也期許發揮產業育成、扶植、推廣等效用，開幕後部分區域因漏水問題，影響園區整體營運及活動安排，漏水問題現已初步解決，整體建築也回歸正常保固措施維護，而KIRI園區採OT模式（政府投資興建完成由民間機構營運），由桃原文創股份有限公司負責全區經營與行銷，共有四十八個營業單位，已進駐四十五單位，其中卅二家為原民業者，市府除了接力舉辦活動刺激人潮，同時成立營運督導平台，邀集文化局、觀旅局、經發局及產業專家，共同規劃營運方向。

另為提高園區知名度，也透過行銷培力計畫、課程，並串聯A17原住民族主題站及A19樂天棒球主題站，增加園區曝光度，強化行銷管道及能力。

