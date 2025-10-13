強化防洪 苗縣爭闢土牛溪右岸水防道路

苗栗縣政府推動「配合土牛溪排水（正興路至高速公路聯絡道路）新建右岸水防道路工程」都市計畫變更案，經苗栗縣都市計畫委員會審議通過，後續將提報內政部都市計畫委員會審議；該工程總經費約二億元，若後續相關程序執行順利，預計二〇二八年底前完工。

苗栗縣政府指出，頭份市土牛溪排水系統，幹線全長約十二公里，集水面積約十一．九四平方公里，為中港溪中下游的重要集水系統。近年頭份地區都市化快速發展，一二四甲縣道（即高速公路聯絡道路）、正興路及一二四丙縣道（北橫公路）等交通建設相繼完成，帶動地區交通與產業發展，但也造成地表逕流量增加，低窪地區更易發生洪氾風險。

請繼續往下閱讀...

由於現況仍缺乏系統性的防洪道路設施，若遭逢強降雨恐引發區域積淹水及交通中斷。苗縣府因而推動新建右岸水防道路工程，強化整體防洪能力，保護民眾生命財產安全，並兼顧未來都市排水及道路系統完善。

苗縣府指出，全案除具備防洪與防災功能，未來將結合龍鳳排水治理工程及土牛埔街延伸開闢，形塑「一二四甲縣道—一二四縣道—正興路至一二四丙縣道」的替代聯絡系統，兼具聯外交通分流、防災避難及區域串聯功能，預期可大幅提升頭份市區交通便利及居民生活品質。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法