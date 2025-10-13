為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    曾錄下黑翅鳶「曬恩愛」 通霄通灣里重啟棲架

    2025/10/13 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣通霄鎮通灣里巡守隊長曹燕銘等人，曾錄下黑翅鳶「曬恩愛」畫面。（曹燕銘提供）

    苗栗縣通霄鎮通灣里巡守隊長曹燕銘等人，曾錄下黑翅鳶「曬恩愛」畫面。（曹燕銘提供）

    黑翅鳶被台灣列為第二級珍貴稀有保育類動物，原本被認為屬於候鳥、隨季節遷徙的猛禽，不過二十多年前被發現並非隨時間遷移，而是留鳥。苗栗縣通霄鎮通灣里巡守隊長曹燕銘，暌違三年後，今年再度架起黑翅鳶棲架，並架設相機觀察，期待見到更多貴客定居。

    曹燕銘於二〇一九年十二月聽聞講師提到苗栗縣無黑翅鳶紀錄，由於他親眼在友善耕作的農田見過黑翅鳶蹤跡，便與苗栗縣自然生態學會總幹事張育誠、關心地方的在地人「淞哥」許火淞合作，首度架設棲架並於棲架上裝置相機，多次記錄到黑翅鳶活動蹤跡，包括黑翅鳶公鳥與母鳥「曬恩愛」畫面，證實苗栗縣也有黑翅鳶留下。

    由於棲架長達六公尺，隨時間推移附近雜草或植栽生長，曹燕銘必須「矮化」修剪，經過三年休息，曹燕銘今年再度恢復棲架功能，他也在三分地農田持續無毒的友善耕作，並期許表示︰「期待黑翅鳶再來這裡『覓鼠』，更希望黑翅鳶世世代代在此繁殖。」

    曹燕銘提到，黑翅鳶食物來源為老鼠、小型鳥類、昆蟲等，如今通灣里已經成為黑翅鳶棲地，他持續推動友善耕作，提供黑翅鳶、石虎食物來源，曹燕銘也笑說，「與自然共存，何樂而不為」。

    通灣里巡守隊參加苗栗縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，去年也拍攝到石虎「母帶三子」珍貴畫面，看到石虎生態永續，令不少人感動。

    苗栗縣通霄鎮通灣里重啟棲架，迎稀有猛禽黑翅鳶回歸。（曹燕銘提供）

    苗栗縣通霄鎮通灣里重啟棲架，迎稀有猛禽黑翅鳶回歸。（曹燕銘提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播