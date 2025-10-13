BLACKPINK二度登高雄世運 18、19日開唱

韓國女團BLACKPINK於2023年3月首度登上高雄世運主場館，周邊商品搶翻天，排隊人潮超過1公里。（資料照）

大咖韓團及頒獎典禮 至12月前有6場次 市府續推夜市券及應援活動

歷年最大的一波K—POP（韓國流行音樂）來襲！高雄十至十二月陸續有BLACKPINK、TWICE、亞洲明星盛典（AAA）等大咖韓團演唱會及頒獎典禮，六場次預估將吸引卅萬粉絲齊聚世運主場館，市府除續推商圈夜市券，也祭出多項應援響應活動，串連全市商圈夜市、百貨、KTV、餐酒館，搶攻演唱會經濟財。

TWICE、亞洲明星盛典等接連登場

世界級韓國女團BLACKPINK將於十月十八、十九日，二度登上高雄世運主場館開唱，預計吸引十萬歌迷朝聖，市府延續兌換五十元的商圈夜市優惠券，更串連廿家韓食餐廳推優惠，憑商圈夜市券就可享贈送辣炒年糕、海鮮煎餅、加一元多一份等多重好康；夢時代、漢神巨蛋、新光三越、大遠百、義大世界等百貨業者也推出折價券、體驗券與專櫃折扣。

高捷左營站將設置BLACKPINK演唱會主視覺大型背板，讓粉絲一下高鐵，就可以留下美美合照；市府並攜手舞蹈教室舉辦K︱POP隨播即跳舞蹈大賽，十七日下午六點半在中央公園商圈熱力開跳；高雄餐酒館「OFFLINE離線」也將於十七日打造超嗨K-POP主題派對，號召粉絲開心來練舞。

預計吸30萬粉絲 帶動演唱會經濟財

此外，首度來台的人氣女團TWICE，將於十一月廿二、 廿三日登上世運主場館，屆時市府也將推出一系列優惠與應援活動；「亞洲明星盛典」（AAA）及「ACON音樂節」，則於十二月六、七日在世運主場館舉行，卡司堅強，包括IU、朴寶劍、潤娥、張員瑛等。

六合夜市主委莊其章說，只要遇到大型演唱會，攤商準備的食材常常一早就被掃光，兩大韓國人氣女團將來高雄開唱，夜市攤商早已蓄勢待發；漢神巨蛋購物廣場則表示，以今年七月為例，演唱會期間來客數較去年同期成長廿五％，顯示演唱會人潮能有效帶動高雄消費活絡。

