為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東池上、北海道美瑛町 締結友好城市

    2025/10/13 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣池上保留稻田美景發展觀光，成功經驗獲日本北海道美瑛町邀約締盟。（記者黃明堂攝）

    台東縣池上保留稻田美景發展觀光，成功經驗獲日本北海道美瑛町邀約締盟。（記者黃明堂攝）

    台東縣池上鄉守護生態，發展農業觀光，伯朗大道人氣爆紅數年不墜，名氣紅到日本，鄉長林建宏獲日本北海道美瑛町邀約，前天出席當地舉辦的「地域共生觀光論壇」，分享池上在永續旅遊與社區營造方面的實踐成果，雙方並締結為友好城市！

    鄉公所表示，鄉長林建宏與美瑛町町長角和浩幸在美瑛町公所共同簽署「友好城市交流協議書」，由台北駐日經濟文化代表處札幌分處粘信士處長見證，象徵兩地正式建立友好關係，將在觀光、文化與地方創生等領域展開更深度的合作交流，推動互訪學習、展覽交流與產業推廣等具體計畫，期望為地方經濟與文化注入新動能。

    林建宏表示，池上鄉以「慢城生活、永續池上」為核心理念，發展兼顧農業、文化與環境的觀光模式，讓旅遊成為守護地方生活的一部分。他指出，美瑛町以「丘之美景」著稱，池上則以「稻之美學」聞名，兩地同樣以自然與生活文化為底蘊，理念相近、情誼相通。

    美瑛町町長角和浩幸表示，兩地在風土、農業與觀光理念上有許多共通點，期待藉由此次友好締結，深化兩地人民情誼，共同打造以地方生活為核心的永續觀光典範。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播