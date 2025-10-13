台東池上、北海道美瑛町 締結友好城市

台東縣池上保留稻田美景發展觀光，成功經驗獲日本北海道美瑛町邀約締盟。（記者黃明堂攝）

台東縣池上鄉守護生態，發展農業觀光，伯朗大道人氣爆紅數年不墜，名氣紅到日本，鄉長林建宏獲日本北海道美瑛町邀約，前天出席當地舉辦的「地域共生觀光論壇」，分享池上在永續旅遊與社區營造方面的實踐成果，雙方並締結為友好城市！

鄉公所表示，鄉長林建宏與美瑛町町長角和浩幸在美瑛町公所共同簽署「友好城市交流協議書」，由台北駐日經濟文化代表處札幌分處粘信士處長見證，象徵兩地正式建立友好關係，將在觀光、文化與地方創生等領域展開更深度的合作交流，推動互訪學習、展覽交流與產業推廣等具體計畫，期望為地方經濟與文化注入新動能。

林建宏表示，池上鄉以「慢城生活、永續池上」為核心理念，發展兼顧農業、文化與環境的觀光模式，讓旅遊成為守護地方生活的一部分。他指出，美瑛町以「丘之美景」著稱，池上則以「稻之美學」聞名，兩地同樣以自然與生活文化為底蘊，理念相近、情誼相通。

美瑛町町長角和浩幸表示，兩地在風土、農業與觀光理念上有許多共通點，期待藉由此次友好締結，深化兩地人民情誼，共同打造以地方生活為核心的永續觀光典範。

