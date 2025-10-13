曾遭裁員 潘玉珍化身快剪手創業圓夢

潘玉珍參加新北市政府職業訓練中心的「快剪職人培訓班」課程，實現創業夢想。（新北市勞工局提供）

曾在工廠工作的潘玉珍，因公司訂單減少遭裁員，一度對未來感到茫然，因緣際會參加新北市政府職業訓練中心的「快剪職人培訓班」，重新燃起人生希望，結訓後不僅擁有一技之長，還實現創業夢想。她說，「只要努力堅持，總能找到前進的方向」。

潘玉珍表示，她在工廠擔任作業員約廿年，受到武漢肺炎疫情影響，公司訂單大幅縮減，她也被裁員，但孩子們還在念書，家庭面臨經濟壓力，必須找尋另一個出路。由於過去曾參加新北市職訓中心的「男子理髮丙級證照輔導班」，並考取丙級證照，於是思考往相關行業發展，她報名參加「快剪職人培訓班」，同學間相互觀摩、學習，在老師細心指導下結訓。

潘玉珍提到，她積極尋求開店契機，終於找到符合需求的店面，創業初期十分艱辛，有時候一整個月有一、二天都沒有客人上門，經過一陣子累積經驗，顧客口耳相傳，如今生意興隆，現在每天營業都有十幾位客人，假日甚至多達二、三十人，忙得不可開交。

她笑說，很開心能從事自己喜歡的工作，還能緩解經濟壓力；「人生的道路不會一帆風順，即使偶爾迷路，只要我們堅定向前行，前方的路一定會為我們閃耀」。

