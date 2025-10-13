板橋遊龍陸橋拆除 QR Code留存城市記憶

板橋區府中遊龍陸橋拆除前原貌。（記者羅國嘉攝）

鄰近新北市板橋區府中商圈的府中遊龍陸橋，因使用率低加上先前電梯頻故障，導致民眾受傷，九月十九日起展開拆除作業，歷時一個月，昨天完工，呈現嶄新市容。養護工程處長鄭立輝表示，為保留城市記憶，市府在原陸橋位置設置QR Code地磚，民眾掃描後可連結至「橋誌」網頁，瀏覽陸橋原貌與沿革。

連結「橋誌」網頁 瀏覽陸橋沿革

據了解，遊龍陸橋二〇一〇年建置，是一座可供行人、身障者、輪椅、自行車通行的陸橋，但啟用才四年批評聲浪不斷，遇雨容易漏電故障，民眾走在電扶梯上被電到、滑倒意外頻傳，去年十月更發生電梯墜落事故，釀二人受傷。

鄭立輝指出，隨著行人通行環境改善，早期設置的人行陸橋功能逐漸由平面斑馬線取代，部分陸橋因結構龐大、使用率低，不僅占據人行空間，更可能形成治安死角。市府依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，邀集相關單位會勘並取得共識後，決定拆除府中遊龍陸橋，以重塑安全舒適的步行環境。

鄭立輝表示，九月十九日深夜展開拆橋與吊離大梁作業，隔天清晨恢復周邊交通，並陸續完成東、西兩側橋體與樓梯拆除，同步復原人行道，昨天完成全區清整與復原，讓府中路段街景更加開闊明亮。

府中路段街景 更加開闊明亮

鄭立輝補充，為保留城市記憶和發展軌跡，市府在原陸橋位置設置QR Code地磚，民眾可掃描連結至記錄陸橋歷史的「橋誌」網頁，瀏覽陸橋原貌與沿革。

工務局長馮兆麟說，府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第五十九座人行陸橋，目前全市尚餘九十五座，未來將持續評估使用率低的陸橋，推動「減橋」與城市更新，兼顧美觀與安全。

板橋區府中遊龍陸橋拆除完工，市府設QR Code留存城市記憶。（記者羅國嘉攝）

