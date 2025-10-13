三鶯線單程票 藍底配陶窯圖案

捷運三鶯線單程票專屬代幣，設計結合鶯歌陶瓷文化，其中一面為陶窯圖案。（記者賴筱桐攝）

新北捷運推專屬代幣 呼應鶯歌在地文化特色、 車輛主視覺

新北市捷運三鶯線預計年底完工，隨著工程進入尾聲，乘車使用的單程票代幣實體打樣版本已經出爐，看似不起眼的小圓塑膠片大有來頭，內含晶片可記錄旅客的乘車資料，外觀以藍色為基底，搭配代表鶯歌的陶窯圖案，展現在地文化特色。

小圓塑膠片內含晶片 記錄乘車資料

市府捷運工程局表示，包括台北捷運、高雄捷運、桃園機場捷運及台中捷運，都有設計單程票代幣，三鶯線也推出專屬代幣，當做進站單程票，若旅客沒有使用電子票證乘車，就要到售票機購買單程票，內含晶片，進站時持票卡感應，旅客購票時選填的乘車資料即會寫入代幣，提供一次性搭乘使用，出站時再投入閘門的投幣孔，回收後重複利用。

捷運局指出，單程票票卡顏色呼應三鶯線車輛主視覺，以藍色為基底，其中一面圖案呈現「新北捷運」的標誌，上面為英文字「New Taipei Metro」，下方是「新北捷運」中文字樣，另一面選用具有鶯歌地區代表性的陶窯圖案，上方為單程票的英文字「Single-Journey Ticket」，方便國外旅客辨識。

29輛列車全數抵台 正進行動態測試

捷運局說明，三鶯線全長十四．二九公里，共設有十二座車站，廿九輛列車全數抵台，已完成靜態測試、車輛對地面通訊功能及通訊品質測試、號誌安全速限測試及自動駕駛測試等項目，目前全線LB01（頂埔站）到LB12（鶯桃福德站）開始進行動態測試，全線以無人駕駛模式操作，並模擬營運速限的各子系統整合測試，包括營運速度下的自動駕駛、多列車測試及月台門與列車停準的自動控制，同時針對模擬異常狀況，例如急停、開門等連鎖功能進行驗證。

土木工程部分，各站月台門皆已施工完成，各區段進行建築裝修及景觀復舊作業，部分站體及出入口內外牆包板、站內地磚、玻璃帷幕、旅客諮詢處及天花板等建築裝修進入收尾工作，其他包含電梯、電扶梯、偵煙器、照明燈具、監視器、廣播喇叭、驗票閘門及售票機等設備陸續完成進行調試，朝年底完工目標邁進。

捷運三鶯線列車已經全數抵達捷運機廠。（新北市捷運局提供）

