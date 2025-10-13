為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    亂傳光復災區假訊息 男遭約談、恐挨罰

    2025/10/13 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    男子在社群貼出光復災區假訊息，遭指正後還回嗆。圖為佛祖街災區。（記者王錦義攝）

    男子在社群貼出光復災區假訊息，遭指正後還回嗆。圖為佛祖街災區。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，已造成十九人死亡、五人失聯，但經常有人在網路發文指現場發現屍體，其中一名四十歲鍾姓男子貼文誆稱，佛祖街「上百名老人甚至小孩都在下面」，現場氣味濃烈，遭警方依法約談並移請開罰。鍾男上網辯稱：「我對自己的言論負責絕沒有造謠，當下發現資訊不夠確實，馬上刪文更正正確資訊並道歉。」

    鍾姓男子前往光復災區擔任志工，在社群媒體Threads發文稱佛祖街某地區有上百名老人、小孩遭掩埋，還說因天氣炎熱，現場氣味濃烈，讓他難以進食，繪聲繪影地描述當地慘況，引發網友一片譁然。

    鍾男貼文遭消防人員指正，但第一時間他回嗆，「告我啊！有訪談錄影有在怕你？在這邊裝給誰看。」後來鍾男遭警方約談仍貼文強調，「想打擊我說真話、破壞我的公信力，現在要用這種方法讓我閉嘴、關押我」。

    另有一名三十六歲賴姓男子在志工群組貼文，指「佛祖街救災現場挖出兩具大體」，甚至加註花蓮警局大隊長正在現場，引發志工恐慌，警消人員與家屬急忙查證，卻發現賴男根本沒去現場當志工，訊息全是臆測亂傳。

    花蓮縣警察局指出，災情期間對於各種訊息的接收，應有注意真實和查證的義務，避免收到假訊息後散播於眾，不只浪費救援資源，還可能影響公共安全，造成社會恐慌和緊張。

