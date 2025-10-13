為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆醫院行政大樓 將列歷史建築

    2025/10/13 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆醫院行政大樓經文資委員日前審議後決議，登錄為歷史建築，預計明年完成程序。（記者俞肇福攝）

    基隆市信二路上的「衛生福利部基隆醫院行政大樓」，經文資委員日前審議之後決議，登錄為歷史建築，預計於明年完成程序，將成為基隆市政府登錄的第卅處歷史建築。

    預計明年完成程序

    基隆醫院行政大樓前身為日治時期總督府基隆醫院廳舍棟，明治三十年（一八九七年）創立後借用寺廟空間，直至明治卅三年（一九〇〇年）才興建獨立的院舍建築。

    部立基隆醫院依文化資產保存法規定，提報基隆醫院行政大樓進行文化資產價值評估，文化觀光局二〇二五年二月十日召開審議會後，決議登錄為歷史建築；文觀局七月下旬收到文化部文化資產局來函，指會議紀錄部分事項仍須補正及修正。

    文觀局副局長鄭鼎青昨（十二日）表示，文觀局已於九月卅日針對補正程序召開會議，待基隆市長謝國樑批准後，將發函給文資局，讓審查相關程序合乎法令，預計最快明年將基隆醫院行政大樓列為歷史建築。

    根據文觀局官網資料，現有的廿九處歷史建築包括二〇二一年才通過的基隆中學校官舍，以及中山區仁安街的港務局宿舍、基隆市政府大樓、基隆築港殉職者紀念碑、海港大樓、陽明海洋文化藝術館、正濱漁會大樓等。

