老房子「繪」說故事 看見南機場住宅文化

台北市鄉土教育中心正展出「老房子繪說故事—南機場公寓一二三期古亭國中跨域學習成果展」，以南機場美食、老房子為發想，展出近七十幅美術藝才班學生作品，包括實地走訪寫生、與家人逛夜市等，搭配普通班學生的社區踏查走訪報告，文本、繪畫並陳，十一月二日前每週二至週日、早上九點至下午五點免費參觀。

學生社區踏查、走訪寫生

古亭國中美術班九年級學生張宇傑〈自然之下的人文風情〉，實地走訪南機場巷弄寫生，藉由水彩乾擦、渲染技法層層堆疊，讓鐵皮違章建築、被大樹擋住的房屋、樹下堆放五彩繽紛的資收物等元素，栩栩如生躍然紙上。八年級美術班學生沈宣彤〈夏夜之光〉，將水彩顏料透過水的流動，回憶年幼時和家人一起去熱鬧的南機場夜市，吃著地瓜球、喝著珍珠奶茶的美好時光。

鄉土教育中心主任張欽鵬、策展人兼古亭國中美術推進會召集人周劍峰表示，展覽以藝術、社會跨域合作，結合美術創作與圖文報告，呈現中正、萬華南機場地區住宅文化、歷史和生活樣貌，還有不同學科間的統整應用及對社區人文關懷、深化地方文化認知。

