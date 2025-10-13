狂歡直達車上路 暢遊台北「彩虹」景點

2025 Color Taipei彩虹觀光巴士，結合多元性別（LGBTQ+）主題活動「狂歡直達車Party Tour」，由變裝皇后帶領乘客遊覽台北彩虹景點。（台北市觀傳局提供）

北市觀光傳播局響應十月同志驕傲月，推出「2025 Color Taipei」系列活動，廿六日前的每週四、五、六、日推出「彩虹觀光巴士」，結合多元性別（LGBTQ+）主題活動「狂歡直達車Party Tour」，由變裝皇后帶領乘客遊覽台北彩虹景點。觀傳局表示，廿五日同志大遊行前一夜將有「台灣跨性別遊行」，同志大遊行當晚會舉辦「國際變裝藝術節」，讓民眾一起感受性別多元與友善的台北。

觀傳局說明，每年十月底在台北舉辦的同志遊行，吸引超過十萬名國內外旅客參與。北市府也舉辦多項LGBTQ+主題活動響應這場年度盛事。今年規劃卅趟次的彩虹觀光巴士遊程，其中三場結合主題活動推出「狂歡直達車Party Tour」，由變裝皇后導覽深入認識台北的彩虹景點文化。

請繼續往下閱讀...

25日辦國際變裝藝術節

觀傳局提到，除了同志大遊行外，廿四日有「台灣跨性別遊行」、廿五日還有「國際變裝藝術節」。「台灣跨性別遊行」由台灣同志諮詢熱線協會主辦，從二二八和平公園出發；「國際變裝藝術節」邀集亞洲各國變裝皇后共演，彩虹觀光巴士將從市政府前廣場出發，帶領民眾前往河岸留言西門紅樓展演館活動會場，共度熱情繽紛的夜晚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法