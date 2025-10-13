為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    狂歡直達車上路 暢遊台北「彩虹」景點

    2025/10/13 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    2025 Color Taipei彩虹觀光巴士，結合多元性別（LGBTQ+）主題活動「狂歡直達車Party Tour」，由變裝皇后帶領乘客遊覽台北彩虹景點。（台北市觀傳局提供）

    2025 Color Taipei彩虹觀光巴士，結合多元性別（LGBTQ+）主題活動「狂歡直達車Party Tour」，由變裝皇后帶領乘客遊覽台北彩虹景點。（台北市觀傳局提供）

    北市觀光傳播局響應十月同志驕傲月，推出「2025 Color Taipei」系列活動，廿六日前的每週四、五、六、日推出「彩虹觀光巴士」，結合多元性別（LGBTQ+）主題活動「狂歡直達車Party Tour」，由變裝皇后帶領乘客遊覽台北彩虹景點。觀傳局表示，廿五日同志大遊行前一夜將有「台灣跨性別遊行」，同志大遊行當晚會舉辦「國際變裝藝術節」，讓民眾一起感受性別多元與友善的台北。

    觀傳局說明，每年十月底在台北舉辦的同志遊行，吸引超過十萬名國內外旅客參與。北市府也舉辦多項LGBTQ+主題活動響應這場年度盛事。今年規劃卅趟次的彩虹觀光巴士遊程，其中三場結合主題活動推出「狂歡直達車Party Tour」，由變裝皇后導覽深入認識台北的彩虹景點文化。

    25日辦國際變裝藝術節

    觀傳局提到，除了同志大遊行外，廿四日有「台灣跨性別遊行」、廿五日還有「國際變裝藝術節」。「台灣跨性別遊行」由台灣同志諮詢熱線協會主辦，從二二八和平公園出發；「國際變裝藝術節」邀集亞洲各國變裝皇后共演，彩虹觀光巴士將從市政府前廣場出發，帶領民眾前往河岸留言西門紅樓展演館活動會場，共度熱情繽紛的夜晚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播