《北市》性別友善廁所 松山、內湖僅各2處

台北市性別友善廁所總計八十三處，圖為寶藏巖國際藝術村十字藝廊一樓性別友善洗手間。（記者蔡愷恆攝）

台北市資料大平台近日公布市府管理的性別友善廁所分布點位資訊，總計八十三處，集中在文化育樂場所及公務機關，在十二個行政區中，以大安區、信義區各有十五處最多，松山區與內湖區各僅有兩處最少。此外，不到四分之一的廁所有裝設求救警鈴。台北市社會局指出，性別友善廁所目前沒有一定的設置標準，市府今年起逐步推動「性別友善廁所認證標章」，希望將廁所的軟硬體標準一致化，創造民眾更好的如廁體驗。

大安、信義區各15處最多

性別友善廁所是指不分心理、生理性別都可以使用，不以尋常的男、女分類，直接在門口標示便器符號，讓各種性別的人都能放心使用。台北市政府自二〇一三年起，於中正區公所首度設置，開全國公部門先例。

請繼續往下閱讀...

裝求救警鈴 不到四分之一

北市府今年修訂《台北市性別友善廁所設置參考原則》，由台北市性別平等辦公室統整中央地方指引建議，提供公私整建性別友善廁所的規劃參考。市府近日公布管理的性別友善廁所分布點位資訊，總計有八十三處，主要集中在文化育樂場所及公務機關，並以大安區、信義區各有十五處最多，集中於台北市立懷愛館及廣慈社宅等地；松山區與內湖區各僅有兩處最少，分別位於內湖、松山區公所、內湖動物之家以及台北體育館。

此外，在如廁安全性上，僅有廿六％的性別友善廁所設有求救警鈴，占總數不到四分之一；信義區有八處廁所設有警鈴，但包含大同、內湖、文山、松山、南港與萬華共六個行政區，完全沒有裝設求救警鈴。

社會局︰無一定設置標準

社會局解釋，性別友善廁所僅由管理單位勾選是否「性別友善」，無一定設置標準，自今年起推動具中性、通用、安全跟隱私為主的「性別友善廁所認證標章」，希望透過品質認證，將廁所的軟硬體標準一致化，創造市民對性別友善廁所的認識與良好體驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法