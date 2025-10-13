為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《北市》性別友善廁所 松山、內湖僅各2處

    2025/10/13 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市性別友善廁所總計八十三處，圖為寶藏巖國際藝術村十字藝廊一樓性別友善洗手間。（記者蔡愷恆攝）

    台北市性別友善廁所總計八十三處，圖為寶藏巖國際藝術村十字藝廊一樓性別友善洗手間。（記者蔡愷恆攝）

    台北市資料大平台近日公布市府管理的性別友善廁所分布點位資訊，總計八十三處，集中在文化育樂場所及公務機關，在十二個行政區中，以大安區、信義區各有十五處最多，松山區與內湖區各僅有兩處最少。此外，不到四分之一的廁所有裝設求救警鈴。台北市社會局指出，性別友善廁所目前沒有一定的設置標準，市府今年起逐步推動「性別友善廁所認證標章」，希望將廁所的軟硬體標準一致化，創造民眾更好的如廁體驗。

    大安、信義區各15處最多

    性別友善廁所是指不分心理、生理性別都可以使用，不以尋常的男、女分類，直接在門口標示便器符號，讓各種性別的人都能放心使用。台北市政府自二〇一三年起，於中正區公所首度設置，開全國公部門先例。

    裝求救警鈴 不到四分之一

    北市府今年修訂《台北市性別友善廁所設置參考原則》，由台北市性別平等辦公室統整中央地方指引建議，提供公私整建性別友善廁所的規劃參考。市府近日公布管理的性別友善廁所分布點位資訊，總計有八十三處，主要集中在文化育樂場所及公務機關，並以大安區、信義區各有十五處最多，集中於台北市立懷愛館及廣慈社宅等地；松山區與內湖區各僅有兩處最少，分別位於內湖、松山區公所、內湖動物之家以及台北體育館。

    此外，在如廁安全性上，僅有廿六％的性別友善廁所設有求救警鈴，占總數不到四分之一；信義區有八處廁所設有警鈴，但包含大同、內湖、文山、松山、南港與萬華共六個行政區，完全沒有裝設求救警鈴。

    社會局︰無一定設置標準

    社會局解釋，性別友善廁所僅由管理單位勾選是否「性別友善」，無一定設置標準，自今年起推動具中性、通用、安全跟隱私為主的「性別友善廁所認證標章」，希望透過品質認證，將廁所的軟硬體標準一致化，創造市民對性別友善廁所的認識與良好體驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播