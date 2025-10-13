北市推行人友善區 2年成效不到1成

師大生活圈周邊各里，處處可見綠底搭配紅白外框標線型人行道、黃色速限和減速丘。（記者董冠怡攝）

巷弄狹窄 行人空間規劃 恐縮減車位 全市456里只有36里加入

台北市政府和大安區大學里合推行人友善區，周邊各里陸續響應，兩年來累計有卅六里加入，但占全市十二區、四五六里不到八％；台北市議員張斯綱、洪婉臻認為方向正確，但北市老社區多、巷弄狹窄，又得兼顧大量停車需求，縮減車位容易引起反彈，影響里長申辦意願，導致推廣牛步；交通局坦言車格規劃尚需凝聚共識，持續溝通鼓勵參與。

議員︰從商圈、大型醫院周邊改造

台北市二〇二三年借鏡新加坡的「樂齡安全區」，在大學里率先推動行人友善區；大學里里長吳沛璇表示，鄰里交通改善很難一次到位，里內從標線型人行道開始做起，另從消防車、救護車通行的公共安全議題切入，討論單側停車或兩側都不能停，問卷投票決定可停放的巷弄在特定時段收費與否，並找尋閒置空間開闢停車場，尋求停管處協助公營停車場降價，共同解決通行、安全問題。

師大商圈改善人潮未回升 建議美化

交通局統計至今，累計有卅六里參與行人友善區改造，包含大安區十三里、文山區五里、信義及萬華區各三里，士林、大同、中山、松山區各二里，中正、內湖、北投、南港各一里。目前還有十六里報名中、十四里規劃中、六里施工中。

張斯綱認為，舊市區停車一位難求，若里內巷道寬度不足又有停車需求，就會影響推動行人友善區改造的意願；建議從行人密集的商圈、商業區、大型醫院周邊著手，逐步擴大，再搭配以引導民眾搭乘大眾運輸，減少停車需求。

洪婉臻說，在巷弄狹窄、老社區多的中正、萬華推動行人友善區改造挑戰高。她觀察到師大商圈人行道改善後更舒適，但人潮未見回升。行人友善區不該只是做工程，也要跨局處合作，結合綠化、照明與社區美化，讓巷弄不只是「變漂亮」，而是真正讓行人安心、居民滿意。

交通局︰車格規劃尚需凝聚共識

記者走訪師大生活圈周邊各里，處處可見綠底搭配紅白外框的標線型人行道、藍色柏油壓花、路線黃色速限和減速丘，顯得「多采多姿」，也有人認為「花彔彔（台語，顏色多而雜亂之意）」，不清楚用意，市府應多做說明、加強宣傳。

交通局交通治理科長朱宸佐說明，行人友善區規劃會影響停車格數，需地方凝聚共識後，由里辦公處提出申請，交通局統籌規劃因地制宜。顏色「多采多姿」主要是彩色壓花鋪面用於路口意象，提醒駕駛減速，人行道則強化行人辨識度，尚無接獲過於複雜的反映。

台北市借鏡新加坡的「樂齡安全區」，在大安區大學里率先推動行人友善區，路口劃設不同顏色的標誌、標線。（記者董冠怡攝）

