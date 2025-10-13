教部投入7718萬 改造94所中小學資源班

嘉義縣民和國小資源班空間整體設計融入地方文化特色，巧妙運用「柿子」作為點綴主題。（教育部提供）

為落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部投入七七一八萬元給地方政府，提供高中以下共九十四所學校的資源班教室改善及充實相關設備，規畫前瞻及多功能的教學空間。

教育部國教署組長孫旻儀說明，改善資源班空間設備，升級硬體環境，代表學校對特殊教育的重視與支持，中央也藉由挹注地方經費，建立優質的特教環境。

嘉義民和國小資源班改善「雲與山的家」，整體空間設計明亮舒適，並配備多樣化教具與輔具，提升特殊生的學習參與度與適性教學品質，同時融入地方產業特色，運用番路鄉「柿子」作為點綴，營造兼具美感與溫馨氛圍，新空間也吸引普通生主動進資源班互動交流。

高雄市新莊高中也重新改造資源教室，以暖色系營造自然溫暖的氛圍，空間配置兼具課程與個別晤談等多元功能，讓學生學習之餘，也能找到放鬆與紓壓的角落。

新竹市新豐國中則改造兩間全新資源班，近期啟用，分別以「逐夢教室」與「成真教室」為名，其中一間為北歐簡約風，另一間則以青青草原為主題，皆由師生與設計團隊共同討論完成，體現「有夢最美，逐夢成真」的理念。

