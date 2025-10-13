華航馬拉松星光夜跑 音樂派對嗨翻

華航第二屆馬拉松星光夜跑11日於台北大佳河濱公園開跑，華航董事長高星潢（右三）及交通部長陳世凱（左三）鳴槍揭賽。（華航提供）

中華航空公司十一日舉辦第二屆馬拉松星光夜跑，邀來海外、專業、身心障礙選手及一般民眾，在台北大佳河濱公園同場競技，現場還有美食文創市集，匯聚滿滿人潮，主舞台音樂表演更是嗨翻天。華航表示，將持續以多元創新方式推廣運動風氣，讓馬拉松不僅是一場運動，更是跨越國界的歡樂嘉年華。

該星光夜跑分成五、十、廿一公里組，開放報名廿四小時即額滿，華航董事長高星潢及交通部長陳世凱當晚鳴槍揭賽，華航總經理陳漢銘則領跑五公里組。長年獲華航支持、剛完成希臘二五〇公里超馬的極限運動員陳彥博，也趕回來參加五公里組。

請繼續往下閱讀...

交通部次長林國顯、航政司長韓振華、民航局長何淑萍、觀光署組長黃易成、運動部全民運動署長房瑞文、台北市體育局長游竹萍、贊助商中國信託總經理楊銘祥也報名賽程。

華航也響應教育部體育署推廣身障者運動平權計畫，邀請相關單位參賽，現場許多輪椅選手紛紛上場。

今年國際跑者約三〇〇人，較去年增八成，以香港、日本、韓國為大宗。德國選手Hendrik Pfeiffer首次來台，他曾參加東京奧運馬拉松賽，世界排名第五十名。泰國好手Earth Oscar表示，華航馬拉松結合運動與娛樂，為跑者創造獨特且充滿活力的體驗。

賽事結束後，跑者除了逛市集，也可在主舞台欣賞由DJ林貓王、9m88、宇宙人及旺福樂團的音樂演出。

今年賽事華航提供跑者完賽禮包，還加碼長程線、區域線及國內線共卅五張機票及哩程抽獎，總價值超過三三〇萬元，完賽者亦可享限量機位優惠折扣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法