高鐵寧靜車廂針對3C 家長別緊張

高鐵「寧靜車廂」上路後，間接對育兒家長造成壓力。交通部主秘沈慧虹替高鐵澄清，寧靜車廂是針對3C產品使用方式進行勸導，屬於大人可控制範疇，而非對小孩不友善，強調家長帶小孩出門本就辛苦，哭鬧也非所願，呼籲家長別太有壓力。

交部主秘幫忙澄清

楊姓民眾國慶日搭高鐵，目擊同車廂一名孩子聲音不大，卻因車廂安靜得像太平間，而收到列車人員貼紙「安撫」；也有牙牙學語的小孩搭車，以平常聲量描述窗外景致，家長就緊張要他小聲點；還有媽媽見幼兒咿呀幾聲，立刻抱到車廂玄關安撫。她質疑家長被迫到危險玄關哄小孩，出意外誰負責？又要怪父母不讓孩子坐在位置上嗎？

時代力量黨主席王婉諭也表示，寧靜車廂上路後，有家長被其他乘客噓、被辱罵，甚至被舉牌「請保持安靜」，反映出台灣對育兒及孩子包容度仍低，帶孩子出門壓力爆表、生育成了自討苦吃，要怎麼改善少子化？

沈慧虹表示，高鐵寧靜車廂針對的是3C產品使用行為，包括推廣使用3C應戴耳機、講電話到玄關等行動，都是大人可自控行為；至於嬰幼兒或因病影響自主能力的旅客，並不包含在寧靜範圍內，高鐵可提供必要協助，重申寧靜車廂並非對孩子不友善，爸媽別太有壓力，「就是互相尊重」。

王婉諭分析，高鐵寧靜車廂或許立意良善，但開始限制親子、甚至出現「先道歉、再上車」氛圍時，就已偏離初衷；家長要的是理解與包容，以及讓孩子能自在探索的親子車廂。

醫師籲設大量親子車廂

家醫科醫師李佳燕表示，政府鼓勵生育，就應取消「每個車廂都是寧靜車廂」，保留一、兩個「寧靜車廂」給受不了孩子聲音的人，或設置「大量」親子車廂。

婦產科醫師蘇怡寧指出，孩子不是故意吵鬧，而是尚不會控制情緒，若社會不能包容下一代的哭聲，就不會有下一個社會；寧靜車廂不應排除孩子，盼每個人都退一步，去理解努力的家長。

