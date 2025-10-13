為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「家裡淹的不嚴重 要給更需要的人」／災民堅持只領10萬慰助金 政委：看見正直與可愛

    2025/10/13 05:30 記者王峻祺、王錦義、林志怡、吳柏軒／綜合報導
    花蓮縣光復鄉佛祖街尾這次受災嚴重，還有很多房子都被埋在沙土下。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉佛祖街尾這次受災嚴重，還有很多房子都被埋在沙土下。（記者王錦義攝）

    行政院十月七日起在花蓮光復鄉啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，有災民家園遭重創，卻堅持僅領十萬元賑災慰助金，透露「家裡淹的不嚴重，要給更需要的人」，讓投入現場服務的政委陳金德相當感動，強調「看見災民的正直與可愛！」

    災戶慰助金已發放92％

    陳金德說，慰助金每戶合計卅五萬元，透過八部會派員進行受災保全戶訪查，計有一五八七戶，目前受理並完成審核有一四六四戶、九十二％，今天起由金融機構陸續匯款，其餘一二三戶多半是房舍毀損或長期無人居住，會持續聯繫。

    應急服務據點陸續撤離

    陳金德說，有災民堅持只申辦十萬元「家園復原慰助金」，拒絕其他廿五萬元補助，強調家裡淹的不嚴重，要留給更需要人。也有村長明明受災卻不主動申請，並不斷幫村民奔波找資源，發現有人沒受災也想請領，果斷不核發證明，讓大家看見災民的正直與可愛。

    馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災昨進入第廿天，許多臨時應急服務據點陸續撤離，包括政院一站式服務、慈濟站前服務據點、站前小蜜蜂接駁站等，後續將回歸一般關懷服務及各行政機關業務辦理。賑災基金會統計，截至十一日專案善款已達十一．四五億元。

    由於佛祖街尾一帶淤沙嚴重，估有卅多間平房還埋在沙土下，昨雙十連假最後一天，仍有很多人到場協助開挖，志工們認為老房子都是長輩的記憶，會盡量協助復原。

    側溝已搶修18公里

    此外，光復鄉總長卅公里側溝堵塞，環境部長彭啓明透露，搶修進度已突破十八公里，且最難、最壅塞一段已開始有水流動，如同「打通血路」，特別感謝鏟子超人們願意蹲下來打開溝蓋、用手鏟出泥沙，讓大家看見「台灣人的溫度與韌性」。

