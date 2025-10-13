800公頃農地覆泥沙 復原至少要3年／農業部評估土砂約600萬噸 3方向朝土地重劃再生目標邁進

花蓮923光復洪災淹沒佛祖街尾大量的農田，原本綠油油的景象如今變成灰白一片。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，有八百公頃農田遭泥流淹沒，農業部評估六百萬噸土砂全部清除，至少需要三年以上，昨提出再生復育計畫，雖研議三大方向，但努力朝土地重劃再生目標邁進，將與農民充分討論，以「對農民最有利、對農業經營最永續」為原則。

63公頃未受災稻田 啟動緊急供灌

農業部提出三種復育方向，包括清除土砂恢復原狀、移除後重新整地重建，以及土地重劃再生。外界關心土壤重金屬含量，農業部也強調，經檢測卅個樣本，對土壤、農作物生長、後續栽種食用，完全沒有任何問題，都符合標準。

馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成大量土砂沖進家戶、街區、農田，灌溉系統也受阻。農業部長陳駿季昨表示，為救援約六十三公頃未受災稻田，農業部立即啟動緊急供灌計畫，開鑿二口水井、鋪設約一千公尺臨時輸水管線，已開始供灌。

他說，光復鄉、鳳林鎮二邊被淹沒農田約達八百公頃，淹沒厚度也有不同等級，從十幾公分至五到六公尺都有，若要清除六百萬噸的全部土砂，恐要花三年以上時間。

重金屬檢測30個樣本 安全無虞

陳駿季說，外界憂心表面比較細的粉土，會影響作物生長，專家小組探勘卅個點位，並進行剖面分析，發現真正影響的部分，只有表層三至五公分左右，下面土層都是粗砂為主，跟現在農田土壤性質接近。

陳駿季強調，除了移除土方耗時外，部分移除做原地重建，則要考慮農田中有獨立戶部分，可能會形成窪地，目前最有效處理方式，就是土地重劃再生，讓每一塊田能夠有農路、水路，耕作更便利，不過還要再與農民討論。

與農民討論最有效處理方式

黃姓農友坦言，對於未來相當迷惘，目前最迫切的還是希望能先把房子挖出來，還有一堆沙土，要先做好應急防水措施，避免一下雨就二次成災。他還提到，由於有許多農地是大地主小佃農，很多方案都還要再詳加討論，且大家農機具也全數泡湯毀損，現階段實在沒有心思去想復耕的重建之路。

災民高先生說，對於中央提出的三大方向，還需要多跟在地農民討論，居住地未來的安全性以及資訊要公開讓居民可以判斷，這些都很重要。

家族從日本時代就住在佛祖街尾的林先生，拿出以前這一帶照片說，這裏是很美麗的農村景象，對於老人家來講，當然是想要恢復到跟以往一樣，畢竟那是好幾代人的記憶。

