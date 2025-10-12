為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化》台灣設計展人潮破44萬 加開接駁車

    2025/10/12 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣正舉辦台灣設計展，圖為彰化展區之一的縣立美術館廣場市集。（記者張聰秋攝）

    為期十七天的台灣設計展，自十日開展以來，各地遊客湧入彰化、鹿港及彰南三大展區，首日參觀人潮破廿八萬人次，加上鹿港試營運兩天的十六萬人次，三天累計超過四十四萬人次。昨天「潮派鹿港」演唱會掀起熱潮，今天鹿港體育館舉辦第二場演唱會，預估人潮將再度湧現。

    台灣設計展有展覽、互動體驗更有市集，適逢雙十連假，很多人久候接駁車，抱怨沒車回家或往返展區，縣府昨天緊急增派加班車，加開三大展區的接駁服務，接下來連假也會加開班次因應。

    不少民眾走訪縣立美術館、圖書館、藝術館及中興莊眷村文化園區，感覺人多但不致擁擠，質疑實際參觀人數是否如官方公布；對此，縣府表示，活動範圍涵蓋彰化市、鹿港鎮、田尾鄉及田中鎮等地，場域廣闊，人潮分散，很多室內活動都要排隊，根據電信業者以基地台訊號分析的人流大數據顯示，確有逾四十四萬人次曾出現在各展區及周邊地區。開幕首日彰化展區人潮最多，其次為鹿港及彰南展區。

    「潮派鹿港」演唱會今天第二場，自上午十一點一路唱至晚間九點四十分，長達十小時不間斷。壓軸由金曲、金鐘、金馬三金得主盧廣仲登台，演出陣容包括美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、無妄合作社及日本愛知縣樂團SpecialThanks等，帶來多元音樂饗宴。

