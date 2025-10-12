南投布農原鄉市集 部落走讀、訪「木巨人」

南投信義鄉地利村「撈撈客chill市集」活動，可探訪地利「木巨人」。（日管處提供）

日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）主辦的南投信義鄉地利村「撈撈客chill市集」活動，雙十連假於地利遊客資訊站登場，市集結合特色美食、文創小物展售與在地溪石彩繪等手作體驗，並安排一日遊行程，由專人導覽走讀部落故事，包括探訪地利「木巨人」，感受布農原鄉文化魅力。

此次原鄉市集活動，日管處網羅在地手作、特色美食、文創小物及文化體驗，遊客除能選購地方職人精心打造的作品，還能參與溪石彩繪、守護精靈種串、瑪嘎馥香氛等部落工藝DIY，並深入認識攀樹等布農文化。

此外，也推出一日遊程的布農文化之旅，由專人導覽走讀部落故事，包括探訪五公尺高、眺望著濁水溪的地利著名「木巨人」，體驗穿著布農族傳統服飾，以及欣賞原民樂舞表演等。

日管處指出，活動於今（十二）日及十八、十九日持續辦理，並於廿六日結合「第二屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽」與「信義鄉濁岸音樂會」，移師信義鄉人和國小舉行，帶給遊客一場融合運動、音樂與文化的盛會。

