南投雙十焰火散場接駁亂 挨批如逃難

南投縣國慶焰火散場，等候接駁車的民眾大排長龍，有人形容如逃難現場。（民眾提供）

南投建縣首辦國慶焰火，共施放逾四萬發焰火達四十分鐘，號稱十年來規模最大，卻讓許多民眾失望而歸，紛紛在網路留言，有人形容「只看到一堆煙跟滿肚子火」，還有人表示散場等了近三小時才搭上接駁車，大量排隊人潮加上煙霧瀰漫，宛如逃難現場！

煙大無風空氣糟 民眾看得滿肚火

南投國慶焰火，根據縣府統計，共湧進逾二十八萬人，但許多懷抱興奮心情到現場看焰火民眾，因為現場煙太大，看不到美麗璀璨的焰火，只看到大量散不去的煙或迷濛煙雲，且空氣有夠糟，看了五分鐘就趕快逃離。

請繼續往下閱讀...

民眾︰四邊皆山 不適合辦大型焰火

尤其散場時現場塞爆人潮，有人在臉書PO文指等了一個半小時接駁車還在原地，甚至等了近三小時才搭上接駁車，更有人直言這是一場失敗的國慶焰火，因為焰火需要有風來吹散煙霧，才能看出焰火輪廓，但南投市四邊都是山，在無風情況下，根本不是辦大型焰火合適場地。

不過，也有民眾拍到不錯的焰火畫面，認為可能是風向等氣候因素與觀賞地點角度不同而影響了焰火效果。

據了解，今年國慶焰火確定在南投縣舉辦時，縣府曾考慮日月潭，但為了結合南投茶博會，且南投市貓羅溪畔每年南投燈會也都有施放焰火經驗，才決定落腳南投市。

對此，縣長許淑華表示，前晚因風較小，部分焰火觀賞區煙霧不易散去，這在台北一〇一大樓或日月潭花火節都曾發生，將向軍備局反映，在未來做更好調整。至於交通接駁，確實是最大困難點，但縣府不怕挑戰，將藉由累積經驗精進，畢竟身為觀光大縣的南投要推動低碳旅遊，接駁工作很重要。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法